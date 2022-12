Team Esbjerg går på juleferie med storsejr

Overlegent var det, da Team Esbjergs håndboldkvinder vandt med 39-31 over Kastamonu i Champions League.

Med sejren erobrede Team Esbjerg førstepladsen i gruppe B foran franske Metz. Team Esbjerg har 14 point efter 9 kampe, mens Metz har 13 point for en kamp færre.

Metz spiller søndag mod bundproppen Lokomotiva Zagreb, så førstepladsen er nok kun til låns.

Vestjyderne kan uanset hvad gå på juleferie med en overbevisende sejr, da holdet først skal spille igen 29. december i den hjemlige liga mod København Håndbold.

Der var aldrig for alvor spænding i lørdagens europæiske opgave, og klasseforskellen viste sig fra første minut.

Team Esbjerg satte sig på lørdagens kamp fra start og kom foran 5-0 efter syv minutter ved Nora Mørk.

Hjemmeholdet buldrede videre, og Nora Mørk fordoblede føringen til ti mål ved stillingen 13-3. Det lignede en tidlig afgørelse.

Til tider var det ren legestue for Jesper Jensens tropper, som da Michala Møller gjorde det til 17-6 ti minutter før pausen.

Tyrkerne slog dog en smule tilbage og fik reduceret en del gange til pausestillingen 23-17.

Ethvert håb om en tyrkisk overraskelse blev hurtigt punkteret i starten af anden halvleg, hvor Team Esbjergs Vilde Ingstad oparbejdede en føring på 11 mål ved 29-18.

Team Esbjerg var helt oppe på en føring på 12 mål, inden tyrkerne mod slutningen af kampen fik pyntet på resultatet.

Det endte til sidst med at blive et knapt så ydmygende nederlag for tyrkerne, som det kunne være blevet.

Med sejren og den nuværende førsteplads ser det godt ud for Team Esbjerg i forhold til en af de to kvartfinalepladser, der går til de to bedste hold i gruppen.

Allerede nu er Team Esbjerg dog sikret en plads i ottendedelsfinalerne.