Team Esbjerg henter Nora Mørk

Den norske landsholdsspiller i håndbold Nora Mørk skifter til Team Esbjerg fra Vipers Kristiansand efter denne sæson.

Hun har fået en toårig kontrakt med vestjyderne. Det skriver Team Esbjerg på klubbens hjemmeside.

- Jeg har altid følt mig godt tilpas ved at spille i udlandet, og da de mange norske spillere i Esbjerg trives vældig godt, var det naturligt at tage kontakt til Team Esbjergs træner, Jesper Jensen.

- Vi havde en rigtig god snak, og jeg fandt ud af, at vi ser ens på mange ting. Jeg er en ivrig og ambitiøs håndboldspiller og har hele tiden lyst til at blive bedre.

- Jeg tror, jeg vil passe godt ind, og jeg ser virkelig frem til at få lov til at spille i klubben, siger Nora Mørk til klubbens hjemmeside.

Cheftræner Jesper Jensen skulle ikke bruge mere end et kvarter af et videomøde med Nora Mørk, før han var overbevist om, at hun vil passe ind.

- Hun er en sindssygt dygtig spiller, der kan gøre medspillere bedre og også udfordre mig.

- Nora vil bidrage til at udvikle både sig selv og holdet, og med sit ekstraordinære vindergen kommer hun med en kultur, at man skal stræbe efter mere.

- Det er ikke tilfældigt, at mesterskaber i flere lande er flyttet med hende, siger Jesper Jensen.

Nora Mørk har spillet 141 landskampe og scoret 696 mål for Norge. Hun blev verdensmester i 2015, har vundet EM fire gange samt to gange OL-bronze, men aldrig OL-guld.

Nora Mørk har også en privat årsag til at søge mod Danmark, da hun er kæreste med Jerry Tollbring, GOG's svenske landsholdsfløj.

Det oplyser Team Esbjerg, som tilføjer, at Nora Mørk agter at bosætte sig i Esbjerg.