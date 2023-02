Team Esbjerg jagter mulig genvej i Champions League

Team Esbjergs kvinder skal lørdag vise, at de er det eneste hold på banen, som reelt har noget at spille for, når montenegrinske Buducnost kommer på besøg i Champions Leagues gruppespil.

Det er næstsidste runde, og mens Buducnost ikke kan blive andet end nummer fem i gruppen, så kæmper Team Esbjerg for at sikre sig andenpladsen.

Den er vigtigt, fordi nummer et og to i gruppen er direkte kvalificeret til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks i gruppen skal spille ottendedelsfinaler.

Jesper Jensens tropper ligger på 18 point side om side med ungarske Györ og rumænske Rapid Bucuresti, mens franske Metz på 21 point ligger til at tage gruppesejren.

Metz tager lørdag imod netop Bucuresti. Der kan nævnes mange scenarier, men hvis Metz lever op til favoritværdigheden lørdag, bliver det noget mere simpelt.

Annonce:

Så vil en sejr til Esbjerg mod Buducnost betyde, at danskerne rejser til Györ i sidste runde til en direkte duel om andenpladsen og dermed billetten direkte i kvartfinalen.

Point lørdag er altså vigtigt, og derfor er Jesper Jensen glad for, at kampen ikke skal spilles i et balkaninferno med montenegrinere overalt på lægterne.

- Buducnost er et spændende hold, som, jeg synes, er blevet dygtigere og dygtigere hen over sæsonen. Det så vi også med Bojana Popovic (Buducnosts træner, red.) sidste år, hvor hun var god til at udvikle holdet.

- Det bliver sjovt at spille mod dem igen, men jeg er glad for, at vi ikke skal spille på udebane mod dem, siger cheftræner Jesper Jensen i en pressemeddelelse fra Team Esbjerg.

Han forventer, at Buducnost bliver en svær modstander, der vil forsøge at ødelægge kamprytmen.

- Vi bliver helt sikkert udfordret, for Popovic ved godt, at hun skal herop for at rode lidt rundt i rytmen og i værktøjskassen, hvis de skal hente point, lyder det fra Jesper Jensen.

Annonce:

- De har også et par spillere, som er tæt på verdensklasse, som vi også skal holde øje med. Det er et spændende hold, som er gode til at spille mod de bedste hold.

Kampen spilles klokken 18.