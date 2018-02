Team Esbjerg kaprer svensk Randers-anfører

Den nuværende Randers-anfører, Clara Monti Danielsson, tørner fra den kommende sæson ud for pokalmestrene fra Team Esbjerg.

Det oplyser håndboldklubben i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at Danielsson har fået en toårig kontrakt.

Den svenske stregspiller har spillet i Randers HK i tre sæsoner, men blev overbevist om at skifte til det vestjyske.

- Jeg har haft en rigtig god tid i Randers og var egentlig positiv over for at blive i klubben, siger hun og fortsætter:

- Men jeg var også åben over for andre muligheder, og de gode samtaler med Jesper Jensen og Melgaard har overbevist mig om, at jeg skal tage det næste skridt i min karriere.

Cheftræner Jesper Jensen er glad for kunne råde over den svenske stregspiller fra næste sæson. Hun vil bringe øget intensitet til holdet, mener han.

- Clara er en meget passioneret spiller, der altid går all-in i alt, hvad hun foretager sig – en rigtig terrier. Vi har mange gode, pæne piger på holdet.

- Clara kan med sin personlighed ruske lidt op i tingene og være med til at hæve intensiteten i det, vi laver.

- Hun har et fortsat stort udviklingspotentiale, og vi har mange spillere, der gerne vil lave indspil til stregen. Vi tror, vi kan løfte hendes niveau yderligere, siger Jesper Jensen.

Selv har 26-årige Danielsson en god idé om, på hvilke områder hun kan udvikle sig.

- Mit forsvarsspil er godt, men jeg føler, at jeg fortsat kan udvikle mig angrebsmæssigt, siger hun.

Et af målene for Danielsson er at komme med til OL i 2020. Det afholdes i den japanske hovedstad, Tokyo.

