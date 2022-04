Team Esbjerg skyder sig i DM-semifinalen

Team Esbjerg skal som ventet kæmpe om en af de to pladser i DM-finalen.

Fredag nappede de vestjyske håndboldkvinder en billet til semifinalerne med en sejr over Silkeborg-Voel.

Midtjyderne blev slået med 35-28, og Esbjerg er med to kampe tilbage i gruppespillet nu sikker på at gå videre.

Jesper Jensens mandskab har ni point i slutspilsgruppe 2, hvilket er seks mere end netop Silkeborg-Voel på tredjepladsen.

De to bedste går videre fra gruppen. Dens andre deltagere, Herning-Ikast og Horsens, mødes senere fredag. Herning-Ikast ligger nummer to og kan ikke sikre avancement med en sejr over Horsens.

De forsvarende danske mestre fra Odense Håndbold blev tirsdag som det første hold klar til semifinalerne i den anden slutspilsgruppe.

Esbjerg satte sig hurtigt i respekt mod Silkeborg-Voel, der var på hjemmebane. Gæsterne kom foran 6-1, inden midtjyderne vågnede op.

Silkeborg-Voel fik reduceret til 8-9, men Esbjerg skruede op igen, så der ved pausen stod 18-13.

Spænding opstod der aldrig i anden halvleg. Silkeborg-Voel startede med at reducere til 14-18, men kom aldrig tættere på. Esbjergs føring toppede, da den to gange var oppe på otte mål.