Team Esbjerg slår stærke russere klart

Team Esbjerg har kurs mod en stor sæson i Champions League. Søndag leverede holdet en fremragende indsats mod det stærke russiske mandskab fra Rostov-Don.

På hjemmebane vandt Team Esbjerg med 25-18 og lægger sig dermed på den andenplads i gruppe A, der giver direkte adgang til kvartfinalerne.

Jesper Jensens hold har nu ni point for seks kampe, mens russerne dumper ned på tredjepladsen med otte point. Holdene, der slutter fra nummer tre til seks, går videre til ottendedelsfinalerne.

Men Team Esbjerg kan altså drømme om at springe den første knald eller fald-runde over efter søndagens fornemme præstation.

Efter en meget lige og rodet indledning på opgøret skabte Esbjerg sig en føring, da holdet gik fra 4-4 til 7-4 efter en stribe store redninger af den tyske målvogter Dinah Eckerle.

Og takket være en skarp norsk fløjspiller i Marit Røsberg Jacobsen, der scorede fem mål på fem forsøg i første halvleg, samt storspil af bagspilleren Henny Ella Reistad førte vestjyderne med 13-10 ved pausen.

De to norske spillere fortsatte med at bære holdets offensiv i anden halvleg. Jacobsen scorede de to første mål efter pausen, så føringen voksede til 15-10, og Reistad kom på seks mål ved at score til 17-12 og 18-12.

Samtidig stod Esbjergs forsvar fortsat fremragende, og russerne blev mere og mere febrilske i jagten på at finde offensive løsninger.

I de første 13 minutter af anden halvleg scorede Rostov-Don blot to gange, og så kunne hjemmeholdet bringe sig foran med vanvittige 21-12.

Rostov-Don svarede igen med at score de tre næste mål, men der blev ikke skabt spænding om det endelige udfald. Det var ikke mindst Dinah Eckerles fortjeneste, da hun blev ved med at pille pynten af de russiske skytter.

På den måde hev Esbjerg en overraskende klar sejr på syv mål hjem.