Team Esbjerg-træner trods nederlag: Vi er ved at være der

Det lykkedes lige akkurat ikke Team Esbjerg at vinde lørdagens svære udekamp mod ungarske Györ.

Vestjyderne havde føringen kort før tid, men måtte i sidste ende se sig besejret 29-28. En sejr havde ellers sendt Esbjerg direkte i kvartfinalerne i Champions League, men nu må holdet gennem endnu en playoffrunde.

Trods nederlaget tager Team Esbjergs træner, Jesper Jensen, værdifuld viden med fra kampen.

– Det var en af sæsonens bedste præstationer, og så spillede Györ muligvis også en af deres bedste kampe i denne sæson, men vi fandt ud af, hvor vores overligger er. Men der skal bare noget ekstraordinært til at vinde hernede, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

– Vi kom herned for at vinde men også for at se, hvor langt vores spil rakte mod de bedste. Vi lykkedes ikke med at vinde, men vi spillede op med de bedste, og det viser, at vi er ved at være der, hvor vi skal være, vurderer han.

Først søndag afgøres det, hvem Team Esbjerg skal møde i den kommende playoffrunde. Jesper Jensen har langtfra opgivet ambitionen om at nå frem til Final 4 for andet år i træk.

– Vejen til Final 4 bliver mere snørklet. Vi skal sandsynligvis møde Bietigheim, og det vil blive en supersvær opgave. Men ud fra denne præstation er det også en udfordring, som vi kan håndtere, og så har vi en fornuftig chance for at gå videre, konstaterer han.

Champions Leagues anden danske deltager, Odense Håndbold, er før sin sidste gruppekamp mod Ferencvaros søndag sikret tredjepladsen i gruppe A og to playoffkampe mod norske Storhamar. Den samlede vinder af den duel møder Györ i sin kvartfinale.