Team Esbjerg vinder topkamp og styrer mod semifinale

Team Esbjerg kan så småt begynde at skimte en plads i semifinalerne i kvindernes håndboldliga.

Søndag vandt Jesper Jensens mandskab 30-28 i topkampen i slutspilsgruppe 2 mod Herning-Ikast. Esbjerg smed undervejs en stor føring, men tog altså sejren til sidst.

Det vestjyske hold har nu syv point med halvdelen af gruppekampene spillet. Det rækker til en førsteplads. Der er tre point ned til Herning-Ikast på andenpladsen og fire til Silkeborg-Voel, der tidligere søndag slog Horsens.

Der resterer tre kamprunder i gruppen, hvorfra de to bedste går videre.

Herning-Ikast fik en forfærdelig start i søndagens kamp og kunne slet ikke få bolden forbi Rikke Poulsen, der var en mur i Esbjerg-målet. Bagud 0-5 efter otte minutter trykkede midtjydernes træner, Kasper Christensen, på timeoutknappen for første gang.

Vilde Johansen fik derefter Herning-Ikast i gang med sin scoring til 1-6, og hjemmeholdet begyndte at holde trit med de vestjyske gæster og mere til. Med små ti minutter til pause reducerede Line Hougaard fra højrefløjen til 9-11, og så ville Jesper Jensen have sig en snak med sit hold.

Det hjalp indledningsvist, men Herning-Ikast holdt sig til, så der ved pausen stod 16-13 i Esbjergs favør. Hjemmeholdets Sarah Iversen, der søndag fyldte 32 år, udmærkede sig ved at score seks af Herning-Ikasts mål fra sin plads på stregen.

Herning-Ikast kom flyvende ud til anden halvleg. Små ni minutter var der gået, da der for første gang siden 0-0 kom lighed på måltavlen. Igen var Sarah Iversen på pletten, da hun gjorde det til 19-19.

Herfra fulgtes de to hold ad. Kun et enkelt mål skilte dem momentvis, indtil Kristine Breistøl bragede bolden ind til 27-25 for Esbjerg med syv et halvt minut igen.

Så tog Herning-Ikast teten, og hjemmeholdet kom foran, da Ingvild Bakkerud med fire minutter igen gjorde det til 28-27.

Det var marginalerne, der afgjorde det, og de var på Esbjergs side til sidst. På et straffekast scorede Henny Reistad til 29-28, og i de døende sekunder lukkede Annette Jensen kampen.