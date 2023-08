Ti drenge sporløst forsvundet under VM

Under U19 VM-slutrunden i håndbold har en mærkværdig forsvindingssag rystet det burundiske U19-landshold, da ti af deres spillere er meldt savnet

U19 håndbold-VM i Kroatien er ramt af en bizar sag, hvor et af landsholdene har mistet ti af deres spillere under afviklingen af håndboldturneringen.

Der er tale om den burundiske U17-landsholdslejr, der har meldt spillerne savnet over for det lokale politi, der er i gang med at efterforske drengenes forsvinding.

Det skriver Index.

'Vi er fuldstændig i chok. Både vi, foreningen og forældrene til vores landsholdsspillere, som vi er i konstant kontakt med, beder alle, der kan hjælpe os med at finde vores drenge, om hjælp' udtaler Dauphin Nikobamye, præsident for håndboldforbundet i Burundi i en pressemeddelse.

Ifølge mediets oplysninger drejer det sig om ti unge mænd, der er født i 2007, der er meldt savnet 9. august klokken 15.30 om eftermiddagen.

Udvandrede fra landsholdslejren

Teenagerne er angiveligt set forlade den burundiske landsholdslejr i byen Sušak før holdets kamp mod Bahrain. Landsholdsspillerne forlod lejren uden at give besked til landsholdets delegation om udvandringen, eller hvilken vej de ville gå. Forsvindingen er senere blevet bekræftet af det kroatiske håndboldforbund i en pressemeddelse.

'Som arrangør af verdensmesterskabet i håndbold for mænd i U-19-kategorien kan vi bekræfte, at før kampen mod Bahrain forlod ti medlemmer af det afrikanske landshold campus i Sušak, hvor de befandt sig, og det skete uden at oplyse det professionelle personale på deres landshold.'

Kampen mellem Burundi og Bahrain, som skulle spilles dagen efter de ti spilleres forsvinding, blev aflyst og Burundi taberdømt 10-0.

Det burundiske landshold var i forvejen ikke nogen bejler til VM-titlen, for da holdet var fuldtalligt, blev de smadret 62-16 af Sverige og har desuden tabt samtlige kampe ved verdensmesterskaberne i Kroatien.

Danmark møder i øvrigt Spanien i finalen senere søndag aften.