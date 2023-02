Tidligere dansk landsholdsspiller stopper øjeblikkeligt

Efter næsten 20 år som målmand på højeste niveau skifter Rikke Poulsen til en rolle som målmandstræner i Team Esbjerg i resten af sæsonen.

Det skriver Team Esbjerg på sin hjemmeside.

Allerede i oktober i 2021 bebudede den nu 36-årige keeper sit karrierestop, men hun blev siden overtalt til at tage en sæson mere. Men en skade har sat en stopper for at gennemføre sæsonen på banen.

- Jeg fik en knæskade i november, som jeg har forsøgt at kæmpe mig tilbage fra, men knæet arter sig ikke, som jeg har ønsket. Jeg mærker smerter efter kampe og tegn på overbelastning, og jeg vil også gerne have et aktivt liv efter håndboldkarrieren.

- Derfor har jeg besluttet at give knæet ro og gå trænervejen, som jeg hele tiden har haft i tankerne som en mulighed for at blive i sportsverdenen, siger Rikke Poulsen, der har kontrakt frem til 30. juni 2023.

Træner Jesper Jensen ser frem til at bruge Poulsens erfaring på en anden måde.

- Rikke har en erfaring og et kendskab til denne niche inden for trænerbranchen, som vil komme hende til gavn, når hun i de næste måneder skal arbejde med at dygtiggøre to af verdens største talenter på positionen, siger Jesper Jensen.

Han hentyder til Amalie Milling, som kom til klubben inden denne sæson fra København Håndbold, og den tidligere Viborg-målvogter Anna Kristensen, der tiltrådte i januar.

Rikke Poulsen indledte karrieren i Team Tvis Holstebro, og før skiftet til Esbjerg i 2019 var hun også forbi SK Aarhus, Vejen EH og Viborg.

Hun er noteret for 73 A-landskampe for Danmark.