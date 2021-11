Tidligere landsholdsspiller i overraskende comeback

Håndboldspilleren Mathilde Hylleberg gør comeback.

Den 22-årige tidligere landsholdsfløj stoppede karrieren sidste år, men vender nu tilbage til sin tidligere klub Holstebro Håndbold.

Det skriver klubben onsdag på sin hjemmeside.

Hun har fået en kontrakt indtil julepausen, hvorefter 'begge parter evaluerer fremtiden'.

- Jeg er mere end håndbold-Mathilde. Jeg har andre menneskelige kvaliteter, som jeg har brug for at prøve af, og nu er tiden inde til, at det er det, jeg skal, sagde Mathilde Hylleberg i marts 2020, da hun stoppede karrieren.

Men nu har hun fået lysten til at spille professionelt igen.

- Sammen med lysten til at hjælpe Holstebro Håndbold ud af de nuværende resultatmæssige problemer, lyder det på hjemmesiden.

Holstebro Håndbold har tabt sæsonens første ni kampe og ligger allersidst i den bedste kvindelige håndboldrække.

Mathilde Hylleberg var med til EM-slutrunden i 2018 for Danmark og har spillet ni landskampe.