5. jan. 2023 kl. 17:45

Tidligere landsholdsstjerne med rekordomsætning

Den tidligere håndboldstjerne Camilla Andersen har netop præsteret det bedste regnskabsår til dato med sit rejseselskab, Travel Sense. Efter et par hårde coronaår, der mildest talt lammede rejsebranchen, er der nu igen fart over feltet og luft under vingerne