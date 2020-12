Tiende sejr i træk

Den fynske håndboldklub GOG har gang i en yderst imponerende sæson.

Tirsdag tog holdet sin tiende ligasejr på stribe, og dermed cementerede fynboerne deres placering som nummer et i HTH Herreligaen.

Sejren blev sikret på udebane mod TMS Ringsted, der ligger næstsidst i ligaen. Holdet fra Midtsjælland har blot fem point efter 18 kampe.

Kampen mellem top og bund endte med at blive noget mere tæt, end man kunne have forventet. Det endte således med en 33-31-sejr til GOG, hvis største forspring i kampen var en føring på fire mål i anden halvleg.

Endnu en gang gjorde GOG's fløjtalent Emil Jakobsen sig bemærket. Den 22-årige venstrefløj blev gæsternes topscorer med otte mål. Det skal dog også nævnes, at seks af dem blev sat ind på straffekast.

Morten Hempel Jensen fra Ringsted blev kampens topscorer med ti mål.

GOG topper nu rækken med 32 point efter 17 kampe. Det er blevet til 15 sejre, to uafgjorte og ikke et eneste nederlag for det gulklædte mandskab.

På andenpladsen ligger Aalborg Håndbold, der også vandt tirsdag. Nordjyderne tog hjemme en 37-31-sejr over Sønderjyske.

Første halvleg var meget jævnbyrdig og kun en god periode inden pausen sikrede hjemmeholdet en føring på 19-16.

Aalborg kom bedst ud til anden halvleg og bragte sig foran med hele ni mål ved 29-20. Herfra blev det aldrig for alvor spændende igen, og dermed holder Aalborg trit med GOG i toppen af herreligaen.

Nordjyderne har 29 point efter 18 kampe - tre point færre end GOG.

I den tredje af tirsdagens tidlige opgør vandt Aarhus ude 29-24 over Lemvig.

