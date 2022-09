Tilbage med et brag: Mikkels debut-missil

Mikkel Hansen er tilbage i Håndboldligaen.

Foran 4600 tilskuere i Gigantium vendte Danmarks vildeste skudarm lørdag tilbage til hjemlig grund.

Fire uger tidligere end ventet var han klar til aktion, da Aalborg Håndbold åbnede sæsonen med komfortable 39-32 over Nordsjælland Håndbold.

Men de mange tilskuere skulle vente til nærmest sidste sekund for at se stjernen folde sig ud på velkendt vis.

Mikkel Hansen havde det hårdt i første halvleg. Foto: Anders Brohus

På kampens sidste angreb dirigerede Mikkel Hansen sine holdkammerater med perfekt timing, og fra stående bankede han kampens sidste træffer ind, mens taget var ved at lette.

De havde ventet længe på at se magien fra den rustne danske verdensstjerne.

Mikkel Hansen blev doseret planmæssigt af cheftræner Stefan Madsen og blev kun sendt i aktion det sidste kvarter af begge halvlege.

Mikkel Hansen Airline kom i luften til sidst. Foto: Anders Brohus

Annonce:

Det afsluttende mål var åbenlyst en forløsning for den langhårede stjerne, men Aalborg skal lige vænne sig til, hvad der følger med, når Hansen er i byen.

Således stod der ingen tiggende fans klar, da Mikkel Hansen tog sit pandebånd af og bevægede sig ud mod omklædningen.

Mikkel Hansen skannede hen over tribunerne inden han fangede opmærksomheden hos en ung pige, der nærmest blev overrasket da det hvide elastikbånd pludselig landede for fødderne af hende.

Den gestus skal de vænne sig til.

Smed pandebåndet. Foto: Anders Brohus

Mikkel Hansen var tydligvis rusten efter den blodprop i lungerne, som han blev ramt af i foråret.

Første afslutning forsøgte han uden held at vinkle uden om Jimmi Andersen og senere vippede Frederik Andersson hans afslutning på overliggeren.

Sådan sluttede første halvleg for Mikkel Hansen uforløst, mens holdkammeraterne blæste over Nordsjælland på en facon at det virkede frygtindgydende at tænke på, hvordan det bliver, når Hansens skudarm har fået strammet ledbåndene helt op.

Annonce:

Mikkel Hansen fik hul på bylden i anden omgang - godt hjulpet på vej af træner Stefan Madsen, der gav sin stjerne tjansen på straffekast efter Buster Juul havde brændt i første halvleg.

Mikkel Hansen sørgede for stort set udsolgt i Gigantium. Foto: Anders Brohus

Danskeren er hentet ind som det helt store tandhjul, der skal trække Aalborg Håndbold helt op i verdenstoppen.

Med til placeringen som højtlønnet galionsfigur hører også en forventning om at bære klubbens image.

Så Mikkel Hansen blev dirigeret tilbage til indtil flere omgange med pressen inden han kunne tage den store tur forbi de ventende unge fans.

Tre kvarter efter slutfløjt stod Mikkel Hansen tilbage som den sidste spiller og skrev autografer... holdkammeraterne var for længst omklædt og klar til aftensmaden.