Maveonde er blevet et gennemgående tema i VM i Egypten. Spillere fra flere nationer har døjet med diarre, og særligt den danske trup har været hårdt ramt.

I går blev TV2-værten Morten Ankerdal også ramt af maveonde, og derfor måtte de trofaste håndbold seere undvære ham på skærmen, da Danmark ydmygede Kroatien.

Men i aften vender han tilbage til skærmen, når der spilles VM-håndbold. Men det bliver ikke med fuld styrke.

- Jeg har ikke sovet i nat, jeg har nemlig haft feber i nat. Jeg satser på, at jeg kan holde den gående. Det var rart, at jeg kunne trække stikket i går. Toiletterne er ikke optimale i Kario og der er et stykke fra studiet til toilettet, siger Morten Ankerdal til Ekstra Bladet.

På Instagram har han delt et billede af kuren, der har fået ham tilbage på skærmen.

Cola, chips og piller.

Morten Ankerdal har dækket håndbold mesterskaber siden 2000, og med kun tre sygedage på 21 år var det en meget usædvanlig situation, han befandt sig i, i går aftes.

Han måtte nemlig se kampen, som en helt normal håndbold seer foran fjernsynet.

- Det er en anden måde at se kampen på. Der var helt ro, det var en kæmpe nydelse. Det er første og eneste gang, jeg fik lov til at se, hvordan vores konkurrenter dækker begivenhederne, siger Morten Ankerdal.

Foto: POLFOTO/Claus Bonnerup

I aften er han tilbage på skærmen ved siden af sin trofaste makker Claus Møller Jakobsen, der mandag måtte klare tjansen sammen med Heidi Møller Eskildsen.

- Claus klarede det fremragende, men jeg havde ikke forventet andet. Han havde også ondt i maven, og det kunne man slet ikke se på ham. Han steppede bare op og kørte løs, siger Morten Ankerdal og fortsætter.

- Vi er et lille hold, der er af sted, så der ligger et større pres på de andre, når nogle bliver ramt.

Det er ikke første gang, at Morten Ankerdal har været i Egypten, og derfor ved han med sikkerhed, at det er en mild egyptisk udgave, der har ramt ham.

Landstræner Nikolaj Jacobsen lider stadig, men ellers er der bedring at spore i den danske lejr inden morgendagens møde med Egypten i kvartfinalen ved VM.

