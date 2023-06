Titelflytteren Mørk tænder skarpheden på sine hold

Hvis man vil vinde Champions League i kvindehåndbold, skal man bare sørge for at have norske Nora Mørk på holdet. Sådan kan det i hvert fald se ud, når man kigger nogle år tilbage i turneringens annaler.

Derfor tegner det også lyst for Team Esbjerg, som i sommer hentede den nu 32-årige stjernespiller, til weekendens Final 4 i Budapest i Europas største klubturnering.

Naturligvis kan det ikke skitseres firkantet som ovenfor nævnt. Men faktum er, at Mørk vandt Champions League i 2017, 2018 og 2019 med ungarske Györ, 2020 udgaven blev aflyst af coronapandemien, mens Mørk skiftede til Vipers i hjemlandet, med hvem hun vandt titlen i 2021 og 2022.

Men hvad er det, som gør den hurtige højreback til en unik spiller, der kan flytte de største titler med sig rundt?

Annonce:

Ingen ser så meget håndbold som hende

Spørger man hendes holdkammerater og træner, går ét ord igen: Dedikation.

Bevares, hun er også en af verdens absolut bedste spillere, når man kigger på de spillemæssige kvaliteter. Men det er det, hun gør uden for banen, som adskiller hende fra alle andre.

- Jeg har ikke mødt nogen, der er så dedikeret og ser så meget håndbold, som hun gør, fortæller holdkammerat Mette Tranborg, der har afgivet en del af spilletiden i angrebet til det norske es.

Mørk og Stine Bredal Oftedal før EM-finalen i november. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er alle herrekampe i CL og den danske liga, alle damekampe i CL og ligaen, den norske liga og så videre. Jeg aner ikke, om hun overhovedet har tid til andet.

- Hun er bare ekstrem, og hun er dygtig til at tage ting ud af de kampe, hun ser. Hun tænker håndbold hele tiden. Det er en livsstil for hende, understreger Tranborg.

Annonce:

Ordet 'håndboldnørd' virker næsten utilstrækkeligt i snakken om Nora Mørk. Hun tuner ind på alle aspekter af spillet, ikke kun for at kunne dygtiggøre sig selv, men også sine holdkammeraterne.

Hun kan slet ikke lade være

Hun stiller enorme krav til sig selv og sine omgivelser, men hun gør det på en måde, så folk får lyst til at løbe i samme ambitiøse retning som hende.

- Det vigtigste, hun faktisk bidrager med, er hele hendes tilgang til tingene. Det var også derfor, vi hentede hende. For at vi kunne få den kultur ind og sive ned igennem det hele, forklarer cheftræner Jesper Jensen.

- Der bliver snakket mere håndbold, når hun er der. Hun kan slet ikke lade være med at snakke håndbold. Hun leder hele tiden efter, om hun kan finde bare én procent et sted. Hun har det, man ikke kan sætte ord på.

Det er udelukkende, hvis Nora Mørk ikke kan nå ud på bænken, at hun deltager i forsvarsspillet. Defensiven er ikke og har aldrig været en del af hendes repertoire.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Men det forhindrer hende ikke i at komme med input, når snakken falder på at forhindre modstanderne i at komme til gode afslutninger. Hendes dedikation byder hende at jagte optimering af alt på holdet, mener forsvarsdirigent Kathrine Heindahl.

- Hun leder efter et enkelt mål alle steder. Selv om hun ikke dækker op, så blander hun sig også i forsvarsspillet, fordi hun har stået over for så mange forsvar og ser så meget håndbold, siger Heindahl.

- Hun ved godt, at hun ikke skal bruge det i forsvarsspillet, men hun er så engageret i hele spillet, at hun deler det alligevel. For hende handler det ikke om at blive topscorer i alle kampe. Det handler om én ting, at vinde.

Kan vinde syvende CL-trofæ

Det har hun gjort bedre end nogen anden gennem mange år, og tager Team Esbjerg titlen på søndag, vil Mørk have vundet syv CL-titler med fire forskellige hold. De seks af titlerne vundet i træk med tre forskellige hold.

Det har hun formået trods en række alvorlige skader i løbet af karrieren. Skader, som gør, at hun nyder sin fortsatte karriere ekstra meget, men heller ikke lader sig slå ud af modgang.

Annonce:

- Jeg sætter stor pris på det hele. Jeg er meget ydmyg, fordi jeg gennem årene har været tæt på at måtte stoppe. Jeg nyder det endnu mere, fortæller Mørk.

- Der er langt værre ting i verden end at tabe en semifinale, og jeg tager alt som en belønning for mit hårde arbejde. Og uanset hvad står solen også op dagen efter, så vi kan prøve igen.

I første omgang skal hun prøve at lede Esbjerg til klubbens første CL-finaleplads, når holdet lørdag klokken 18 møder ungarske FTC-Rail Cargo i Budapest.

Finalen spilles søndag.