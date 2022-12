To års skadeshelvede: Kunne ikke kende sig selv

I 732 dage var hun tvunget til at se på, når holdkammeraterne i klubben eller på landsholdet løb på banen.

I lidt over 24 måneder kunne hun ikke spille med, fordi hun rendte ind i den ene alvorlige skade efter den anden.

I to år hørte håndbold, harpiks og holdånd et andet liv til.

Helena Elver er kun i starten af sine tyvere, men på skadesfronten er hun mere erfaren end de fleste. Hun har allerede prøvet langt mere, end hvad en hel håndboldkarriere kan byde på.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ekstra Bladet møder hende på de gule tilskuerrækker, hun selv er blevet beskuet fra så mange gange i den hal, hvor Odense Håndbold har hjemmebane.

Hendes knæ er dækket til af et par sorte bukseben, men når hun løfter op, viser nyere og ældre arvæv sig på begge knæskaller, og en forfærdelig operationshistorik dukker op til overfladen.

Det gør en personlig historie også.

- Jeg havde tre rigtig mørke måneder, hvor jeg havde ekstremt svært ved at kende mig selv. Jeg havde ekstremt svært ved at se mig selv i måderne, jeg reagerede på.

- Måderne, jeg håndterede hele min situation på, og det gjorde mig ulykkelig.

- Jeg tror, at fordi det var så hårdt, så følte jeg nogle gange, at det ikke var det værd. Der må være noget andet, der er bedre for mig derude, og som ikke skal gøre så ondt, fortæller Helena Elver om perioden, hvor meget har været uvist.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Når man som hende blev tvunget til at se til fra sidelinjen og tilbringe adskillige timer alene, mens holdet gjorde sig klar til den næste kamp, forandrede hun sig, og hendes sociale liv var ikke længere det samme.

- Skubbede du dine tætteste væk?

- Jeg tror da helt klart, at mange af dem, der er allertættest på mig, har stået model til rigtig mange hårde snakke og humørsvingninger, og det har jo også været hårdt for dem at skulle tackle min frustration og den hårde tid, jeg har været igennem.

- Men jeg tror lige så meget, at det har været i forhold til måden, jeg har behandlet mig selv på og måden, jeg er gået ind til relationer på.

- Blev du til noget, du ikke selv kunne lide?

- Jeg har lukket mig selv ekstremt meget inde. Normalt ville jeg sige, at jeg var en meget udadvendt person, der var social med mine venner, men der ændrede jeg mig bare markant.

- Jeg flippede over til, at jeg ikke havde lyst til at være sammen med nogen, og jeg tænkte egentlig bare, at jeg var dårligt selskab. Jeg var ikke en god ven, en god søskende eller en god datter.

Frygten vil altid være der

Der er gået en måned, siden Helena Elver for første gang i over to år atter kunne træde ind på gulvet for at spille kamp.

Mod Nykøbing Falster den 27. november fik hun lidt over 10 minutters håndbold i armene, og det var kulminationen på, at hun så småt kunne tage hul på en 'normal' hverdag som professionel håndboldspiller igen.

- Når man har været ude så længe, som jeg har, så er der nogle ting, man skal arbejde med mentalt. Der er hele den fysiske del. En del, som alle andre ser, men den mentale del bliver der sjældent åbnet op for.

- Frygten for at blive skadet igen har fyldt rigtig meget for mig, og det har også fyldt mere, end jeg selv troede.

- Jeg ved egentlig ikke, hvordan jeg er kommet igennem de sidste to år... Det har været hårdt. Det har været lærerigt. På en eller anden mærkelig måde ville jeg ikke være det foruden, fordi jeg mentalt er kommet ud meget stærkere.

- Jeg tror, jeg passer bedre på mig selv og min krop nu, hvor jeg måske før i tiden godt kunne tage hovedet under armen og spille alt for hasarderet og ikke tænke på konsekvenserne af det.

I over to år har hun tilbragt det meste af sin tid i et genoptræningslokale sammen med fysioterapeuter og to forskellige mentalcoaches, selvom talentet har rakt til fast spilletid på banen sammen med de øvrige stjerner i Odense Håndbold.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Af samme årsag var hun opløst i tårer foran mikrofonen, da hun blev interviewet af TV 2 Sport i minutterne efter sit comeback.

- Jeg tror bare, det var en eksplosion af følelser, der endte ud i, at 'nu havde jeg sgu klaret det'. En glæde over, at jeg ikke gav op, som jeg i princippet har været tæt på at gøre et par gange.

- Det har været et benhårdt arbejde i over to år, og jeg havde jo flere gange sagt, at jeg ikke var sikker på, at jeg nogensinde ville komme tilbage for at spille håndbold.

- Eksploderede indbakken?

- Det var virkelig overvældende. Det har været ret vildt faktisk. Jeg tror ikke, jeg kunnet have ønsket mig mere.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Helena Elver har halvandet år tilbage af sin kontrakt med Odense Håndbold.

Landsholds-cv'et tæller stadig bare tre landskampe, og der venter hende en lang rejse for at komme tilbage i den forfatning, der gjorde hende til et af de største danske håndboldtalenter i mange år.

- Jeg håber og tror på, at jeg kan komme op på det niveau, jeg var på og blive endnu bedre, men det er klart, at jeg lige nu er meget langt derfra.

- Ligeså fedt det er at spille i Odense, ligeså svært et sted er det at komme tilbage. Jeg elsker at være her, men konkurrencen er vanvittig hård.