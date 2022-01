To coronaramte spaniere ude mod Danmark

Højrefløjen Ferrán Solé og reservemålmanden Sergey Hernández misser fredagens EM-semifinale mod Danmark.

Det Spanske Håndboldforbund oplyser, at de to spillere er testet positive for coronavirus.

Solé og Hernández har det begge godt, men de er nu isoleret fra resten af det spanske hold.

Ferrán Solé har været involveret i alle Spaniens syv første kampe under slutrunden og bidraget med 19 scoringer. Kun tre spanske spillere har været mere flittige til at score end højrefløjen.

Målmanden Sergey Hernández har ikke spillet den store rolle for Spanien, da han blot har været i aktion i en enkelt kamp under EM-turneringen.

Mens Spanien må undvære en stor EM-profil, så forholder det sig anderledes for fredagens modstandere fra Danmark. Landstræner Nikolaj Jacobsen kan således stille med en fuld trup til semifinalen.

De danske spillere skal testes næste gang efter fredagens semifinale mod Spanien, meddeler Dansk Håndbold Forbund.

Den danske EM-delegation i Ungarn har gjort alt for at beskytte sig. Danskerne har forsøgt at isolere sig fra de øvrige hold, og spillerne har benyttet plastikhandsker, når der er blevet øst op på tallerknerne i buffeten.

To gange er det dog gået galt. Målmand Jannick Green blev allerede før afrejsen ramt af coronavirus, og for en uge siden afleverede den hasteindkaldte Hans Lindberg også en prøve, der viste sig at være positiv. Begge spillere er dog ude af isolation igen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kan samtidig glæde sig over, at Danmark de senere år har haft et særdeles godt tag på Spanien ved de store mesterskaber. De seneste fire møder er endt med dansk sejr.

Danmark og Spanien står over for hinanden i Budapest klokken 18.00.