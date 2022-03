Tøjgigant overtager kvindelandsholdet

Med øjeblikkelig virkning kommer Boozt.com til at pryde det danske kvindelandsholds spillertrøjer. Det bekræfter medstifter og kommerciel direktør Peter Jørgensen over for Ekstra Bladet

Danmarks håndbolddamer får ny en hovedsponsor og et nyt navn på trøjerne, når de iklæder sig de rød-hvide farver.

Der er tale om e-handelsplatformen Boozt.com, som har indgået en treårig aftale med Dansk Håndbold Forbund (DHF). Dermed bliver de officiel partner for de danske kvinder og vil allerede figurere på tøjet, når Danmark senere onsdag spiller EM-kvalifikationskamp mod Rumænien.

Det bekræfter virksomhedens medstifter og kommerciel direktør, Peter Jørgensen, over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået lov til at komme med på en spændende rejse sammen med DHF og hele damelandsholdet. Det glæder vi os meget til. Håndbold er en voldsom populær sport i Danmark, og det her partnerskab giver os mulighed for at styrke forholdet til vores mange sportsinteresserede kunder, fortæller Peter Jørgensen.

- Jeg har altid fulgt nøje med i håndbold. Det er en folkesport, og atleterne er hammerseje.

Boozt.com-logoet vil ikke kun være at finde på spillertøjet, men vil også blive placeret rundt om i hallen i Brøndby og på DHF's digitale kanaler.

Den nordiske e-handelsplatform har på det seneste intensiveret støtten af det danske sportsfællesskab. I november 2020 præsenterede Superliga-klubben Brøndby outlet-delen Booztlet.com som den nye hovedsponsor.

Brøndbys Sigurd Rosted spillede hele kampen, da de blågule slog SønderjyskE i søndags. Foto: Jens Dresling

Onsdag genoptager Danmark EM-kvalifikationen, og første opgave bliver som nævnt mod Rumænien på udebane, hvorefter en hjemmekamp venter 5. marts.

Danskerne vandt de to første kampe og ligger i spidsen af gruppen med fire point. De to resterende nationer - Færøerne og Østrig - er modstanderne i april.

Du kan følge opgøret mod Rumænien live her på Ekstra Bladet.