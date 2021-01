Tog 40 kilo på og scorede VM-billet

Mathias Gidsel var en tynd teenager på 52 kilo, men hård træning og Knorr Bearnaise gjorde ham klar til at lyne for Danmark ved VM

KAIRO (Ekstra Bladet): Mathias Gidsel har i bogstavelig forstand ædt sig ind på landsholdet!

Absolut ingen ville for seks år siden have gættet på, at den splejsede 21-årige vestjyde, der dengang nærmest skulle tøjres i stormvejr for ikke at blæse væk, nu er en oplagt kandidat til at gå ind i Nikolaj Jacobsens startopstilling mod Bahrain fredag aften.

- Hvor mange kilo har du spist på kroppen?

- Det kommer jo an på, hvor vi begynder.

- Du bestemmer!

- Da jeg startede på Oure Idrætsefterskole som 15-årig vejede jeg 52 kilo og var 168 cm høj. Nu er jeg 190 cm høj og vejer i starten af 90’erne.

- Det vil sige, du har taget 40 kilo på?

- Ja. I løbet af de sidste fem år faktisk. Der har været fart på.

- Hårdt arbejde?

- Jo, jo. Det er en kombination af, at der var buffet til hvert måltid, voksealder og en masse styrketræning og hårdt arbejde, siger Mathias Gidsel, der ikke mindst tilskriver Knorr Bearnaise sin del af æren…

192 cm og 92 kilo er stadig ikke ligefrem signalementet af en venstrehåndet bagflækker, men knøsen fra Skjern har ufattelige fødder og et imponerende drive.

- Jeg har gennem hele min karriere skullet kompensere for min fysik, og det har betydet, at jeg skulle være lidt smartere og klogere end alle andre. Jeg var nødt til at være lidt hurtigere end alle de store fyre, der hersker i håndboldens verden. Jeg har lært at være smart.

I en fart.

- Men nu har jeg altså også en okay fysik. Jeg mangler måske lige tre-fire-fem ideelle kilo, så er jeg der.

Mathias Gidsel i klassisk stil runder norske Henrik Jacobsen, der har så store bøffer, at nordmanden ofte må klippe slidser i ærmerne på sine trøjer. Men her kan han ikke bruge de mange kræfter til noget som helst - fuglen er fløjet forbi. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Du render ind i en del øretæver!

- Det gør jeg, og jeg indbyder rigtigt meget til skub og slag i hovedet, fordi jeg hele tiden skal ind på seks-syv meter og bokse. Jeg får på kajen, og det er også en del af mit spil, og jeg ved, det kan irritere modstanderne. De få mange udvisninger, når jeg ligger derinde og nogle gange godt kan li’ at ligge lidt skævt i luften. De kaster mig rundt, og det gavner jo heldigvis mit hold.

- Har du aldrig haft hjernerystelser?

- Nej.

- Men skal lige have en kiropraktor til at rette dig ud engang imellem?

- Jeg er altid på fys-listen, ha ha.

Mathias Gidsel spillede over for Sander Sagosen i både forsvar og angreb, og det gik faktisk forrygende - her har Sagosen og Christian O' Sullivan dog fat i den lange ende. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mathias Gidsel får kæmpe roser af landstræneren, og han er også selv lettere målløs over, hvor godt det er gået.

- Jeg er forbløffet over, det er gået SÅ hurtigt og at jeg kunne følge med mod Norge forleden. Sagt i al ydmyghed er jeg overrasket over, at jeg var så god. Nu må vi se, om det holder kontinuerligt over tre uger.

- Jeg har jo aldrig været en forsvarsspecialist, men jeg er faktisk begyndt at dække en rigtig god back i den senere år. På grund af min fysik skriver man tit, at jeg ikke kan dække op, men med kløgt og smarthed kan jeg faktisk kompensere, og jeg har nogle teknikker, så jeg ikke altid ryger ud i de der fysiske fights, siger Mathias Gidsel, der såmænd har en kvalitet yderligere

- Jeg håber, jeg kan bevise, at det ikke er en kæmpe ulempe at have mig med i forsvaret – også fordi mit kontraspil er noget af det, jeg er dygtigst til. Så kan det godt være, jeg koster to – men scorer tre.

Udtagelsen til VM faldt, mens han sad bag rattet med Emil Jacobsen som passager.

- Emil fik sin mail, men min telefon sagde intet. Så læste han højt af sin, og så skruede vi lidt op for musikken. Det blev en god tur til Gudme.

- Der skal slås hårdt ned!

Udlandet sikre: Tror IKKE på Danmark

Dansk VM-chef utryg: - Det er jo vildt farligt