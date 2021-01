Tog lang snak med Mikkel efter triumf

Morten Olsen, 36, var for længst konfirmeret, da Mathias Gidsel, 21, blev født, men også på håndboldbanen er alder kun et tal – og truppens yngste taler fag fuldstændig på lige fod med sin klubkammerat og med forbilledet Mikkel Hansen, 33.

Gidsel og Olsen kender hinanden hjemme fra GOG, og det giver visse fordele. Ren goggelogik.

- Det var en enorm tryghed at have Morten ved siden af mig fra start mod Spanien. Vi kender hinanden ind og ud og ved, hvad vi er dygtige til. Så har vi nogle to mands-aftaler, som er rigtigt gode, når man er i så presset en kamp som den mod Spanien, siger Mathias Gidsel.

Kan du forklare læserne, hvad en aftale kunne gå ud på?

- Det kunne f.eks. være en backdoor, hvor vi faker et kryds, og jeg lader som om, jeg løber bagom - men går den anden vej. Der jo også vip’et. Morten sagde til Mikkel, at vi skulle køre det, for Morten ved, jeg godt kan li’ at hoppe ind over og skyde.

Hvornår var det?

- Det var i vores fjerde angreb. Det var også ligesom for at vise Spanien, at de ikke bare kunne dække så offensivt i midten, uden at det ville koste. Vi aftalte det, og Mikkel lagde bolden perfekt.

Håndbold er også en snakkesport, men midt på formiddagen lørdag var spillerne stadig lidt døsige efter en kort nat oven på semifinalen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Hvad gjorde du efter kampen?

- Det er lidt svært at sove efter sådan en oplevelse. Jeg har aldrig oplevet et omklædningsrum være så lettet, stolt og – ja - euforisk. Oppe på værelset begyndte jeg allerede at spekulere over, hvor stort det vil være at vinde den pokal. Jeg plejer ellers altid at reflektere over min egen præstation.

Snakker du med nogen om det?

- Jaja, i går havde jeg en længere snak med Mikkel om nogle små ting, som ikke fungerede.

Hvilke?

- Små misforståelser som at jeg måske tager en dribling for meget engang imellem - at Mikkel vil ind i nogle andre rum og skyde. Vi bliver ved med at effektivisere tingene, og det siger jo også alt om en mand, der lige har været inde at score 12 mål og spillet sig i en VM-finale, at han tre timer senere allerede er i gang med at se, hvor vi kan blive bedre, siger Mathias Gidsel.

Det er ikke en mundkurv! Mikkel Hansen diskuterede detajer med Mathias Gidsel tre timer efter sejren over Splanien. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Kommer du også med ønsker til ham?

- Jaja, og det er jo det, der er så fedt ved mit og Mikkels forhold og samspil. Han har givet mig lige så meget plads som modsat, og han er rigtig dygtig til at spørge mig, hvad jeg gerne vil have. Nogle gange er det jo lidt svært som 21-årige at gå hen til en verdensstjerne og sige: Hør her! Vi skal lige gøre det her i stedet for.

Hvornår mødte I hinanden første gang?

- Det var i testkampene mod Norge lige inden VM.

Starstruck?

- Nej, han er jo et forbillede, et unikum og et ikon i dansk håndbold, men derudover er han bare et normalt og meget sympatisk menneske.

Det er Morten Olsen også…

- Gidsel har jo bare fortsat sit spil fra GOG. Han har været imponerende skarp, der er ikke mange ting, han har gjort forkert hernede, siger Morten Olsen.

Beder du engang imellem om et godt råd?

- NEJ, det gør jeg sgu godt nok ikke.

Hvorfor ikke?

- Hæ, han er 21 og har ikke noget at skulle have sagt!

Kommer han til dig?

- Nej, ikke så meget hernede. Vi snakker selvfølgelig håndbold derhjemme også for at blive bedre sammen, men hernede er det egentlig bare en fordel, at vi kender hinanden hjemmefra. Nu fungerer tingene jo også så godt, så der er ikke så meget behov for at snakke.

