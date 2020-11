Topboss blander sig i EM-kaos: Giv grønt lys!

Danmarks Idrætsforbund opfordrer kraftigt regeringen til at give grønt lys til EM

Danmarks Idrætsforbund blander sig nu i det kaos, der hersker om kvindernes EM-slutrunde i december.

Regeringen har fortsat ikke givet Dansk Håndbold Forbund grønt lys til at afvikle Norges del af festen med blot 11 dage til slutrundestart.

Det får nu formanden for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, til at lægge pres på politikerne.

- Jeg vil gerne sende en kraftig og utvetydig opfordring til politikere og myndigheder om at give grønt lys til, at Danmark kan gennemføre EM-slutrunden for kvinder i december.

- Lige nu sidder Dansk Håndbold Forbund i en problematisk venteposition, og indtil for ganske nylig er der ikke sat spørgsmålstegn ved, at slutrunden kunne gennemføres, lyder det fra Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

Problemet er, at myndighederne er bekymrede for eventuel smittespredning i forbindelse med slutrunden, men Niels Nygaard er ikke i tvivl om, at den kan afvikles forsvarlige.

- Retningslinjerne for slutrunden er meget restriktive, og derudover har Dansk Håndbold Forbund været klar til at strække sig langt, hvis sundhedsmyndighederne alligevel skulle have betænkeligheder.

- Selvom vi naturligvis har forståelse for den generelle corona-travlhed, har vi derfor svært ved at forstå, at der endnu ikke er givet en klarmelding, siger han.

Oprindeligt skulle Herning og Frederikshavn være vært for den danske del af EM, men Herning overtog Frederikshavns kampe på grund af situationen med mink i Nordjylland.

Strenge coronarestriktioner fik i den forgangne uge Norge til at trække sig fra deres del, og det store stridspunkt er således, om Danmark kan få lov til at overtage de puljekampe og finalerunden, som skulle være spillet i Norge.

Hvis det lykkes at få accept fra regeringen, vil Kolding skulle huse gruppekampene, mens Herning overtager finalerunden fra nordmændene. Skulle Dansk Håndbold Forbund få nej, er det højst tvivlsomt, om EM kan gennemføres.

