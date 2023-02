Topscorer forlader Viborg

Norske Emilie Hovden har siden sommer været en markant profil i Viborg HK, men til sommer er det slut.

Efter blot et år i den grønne bluse rykker fløjspilleren videre til storklubben Györ. Det skriver den femdobbelte ungarske Champions League-vinder på sin hjemmeside.

- Emilie Hovden har et ønske om at komme til en større klub og ikke mindst et ønske om at spille om håndboldens fineste pokaler, og det kan vi ikke tilbyde hende på nuværende tidspunkt.

- Vi har derfor accepteret det tilbud, vi har fået og sender hende godt videre fra næste sæson, siger VHK's direktør, Jens Steffensen, i en pressemeddelelse.

Viborg HK fik tilgang af Hovden fra Storhamar i sommeren 2022. Men kontrakten blev skrevet et halvt år inden, efter at hun netop havde vundet VM med Norge.

- Jeg er virkelig glad for, at jeg tog valget om at flytte til Danmark og blive Viborg-spiller. Jeg føler, at Viborg og jeg har været et utroligt godt match – både som by og klub.

- Tingene ændrede sig i efteråret, og en mulighed opstod, og da jeg gerne vil spille med om medaljer og spille ude i Europa, er jeg glad for, at jeg nu får den mulighed, siger Hovden.

Med sine foreløbigt 105 mål i 18 kampe er 26-årige Hovden nummer tre på topscorerlisten i Kvindeligaen.

I Györ får hun fra næste sæson den nuværende Odense Håndbold-træner Ulrik Kirkely som sin cheftræner. Derudover bliver hun holdkammerat med de danske landsholdsspillere Sandra Toft og Line Haugsted.