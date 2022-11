Topscorer skifter til Bundesligaen

Bjerringbro-Silkeborg mister sin største målmaskine fra den kommende sæson.

Når sæsonen er slut, skifter Mads Kjeldgaard Andersen til den tyske bundesligaklub Bergischer HC.

Det oplyser BSH på sin hjemmeside.

- Jeg har været super glad for mine år i Bjerringbro-Silkeborg Håndbold. Jeg har helt vildt mange gode minder og tider med både trænere, spillere og ikke mindst fans, siger bagspilleren til klubbens hjemmeside.

- Jeg har udviklet mig som både spiller og menneske og er dermed klar på at tage det næste skridt i min karriere.

- Jeg har altid haft en drøm om at spille i Bundesligaen, og den drøm går i opfyldelse nu, siger han.

25-årige Mads Kjeldgaard Andersen har spillet for Bjerringbro-Silkeborg siden 2019.

Venstrebacken ligger for tiden øverst på HTH Herreligaens topscorerliste med 94 mål i 15 kampe.

Den 195 centimeter høje spiller bliver da også en svær mand at undvære, erkender Michael V. Knudsen, der er sportslig ansvarlig i Bjerringbro-Silkeborg.

- Mads har altid leveret varen og kommer på banen med en fantastisk udstråling og vindermentalitet. Det kommer vi til at savne både på og uden for banen – ligesom han er meget respekteret blandt spillerne og vores fans, siger han.

BSH meddeler desuden, at klubben har forlænget kontrakten med det unge fløjtalent August Fridén.

- Vi er utroligt glade for, at det er lykkedes at få en fireårig aftale med August Fridén. August er et af de absolut største talenter, vi har i Danmark på venstre fløj. Han er dermed også en meget eftertragtet spiller, som bliver spændende at følge, siger Michael V. Knudsen.