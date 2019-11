Toptræner går grassat: Dø! Dit liv er lort!

- Dø, dit liv er lort. Noget lort! Så dø dog, så jeg ikke behøver se på dig mere. Dø dog!

Den slovenske håndboldspiller Aleks Vlah kiggede ned i halgulvet. Vredesudbruddet var møntet på ham. Nok mest på hans spil inde på banen. Men hvis Vlah har opfattet det som ord møntet på ham personligt, er der ikke noget at sige til det.

Afsenderen var hans træner Veselin Vujovic.

Havde Vujovic kunnet spy ild, havde han gjort det. Og brændt hele hallen ned. For Vujovic var stikstjernetosset. Det virkede i netop det øjeblik som om, han hadede alle mennesker i hele verden.

Mest af alt Aleks Vlah.

- Så dø dog!

Det gjorde Aleks Vlah gudskelov ikke. Men budskabet var ikke til at tage fejl af.

Det absurde og ubehagelige optrin fandt sted tirsdag aften. Her havde Vujovic, Vlah og det kroatiske RK Zagreb stille og roligt mistet taget om kampen mod hviderussiske Mehskom Brest i den østeuropæiske SEHA Gazprom League.

De kom i de sidste 15-20 minutter til at halse tre-fire-fem mål efter hele tiden, og da den franske OL, EM- og VM-profil William Accambray steg til vejrs og scorede til 31-27 for Meshkom med tre minutter igen, blev det for meget for Veselin Vujovic.

Foto: Lars Poulsen

Tv-billederne viste den slovenske toptræner i netop det lune, han gennem en årrække er blevet berygtet for.

Havde han bare kunnet brække gulvbrædderne op, så han havde haft et eller andet at tæske sine spillere med… Sådan syntes humøret at være hos manden, der tidligere blev berygtet for at sparke Lars Christiansen ned og slå løs på Lars Krogh Jeppesen i en Champions League-kamp.

Optrinnet tirsdag aften blev set af mange mennesker med forkærlighed for østeuropæisk tophåndbold. Heriblandt Esbjerg-Ribes profil Miha Zvizej. Han kender så indgående Vujovic, da hidsigproppen har været landstræner for Slovenien i fire år – og dermed har haft udtaget Zvizej mere end en gang.

Opfører sig ikke som en legende

Og Zvizej var så bestyrtet over opførslen, at han smækkede tv-klippet på Twitter ledsaget af teksten:

- Hvem taler sådan til et andet menneske? Og I kalder ham en legende? Skrub dog af!

"DIE! F*** your life for f***s sake, DIE already so I don't have to look at you anymore. DIE already!"



Who talks like that to another human being? And you're calling him a legend? Get the f outta here! #handball pic.twitter.com/HPzpGBpg7P — Miha Zvizej (@zvizejm) November 20, 2019

Til Ekstra Bladet uddyber Miha Zvizej sit tweet.

- Han opfører sig ikke som en legende. Det han har gjort som håndboldspiller er ekstraordinært og fantastisk, men det er årtier siden, og man kan ikke leve resten af sit liv med at gøre hvad helvede man har lyst til, siger den slovenske håndboldspiller.

- Jeg er overrasket over, at en voksen mand med den erfaring kan opføre sig på den måde. Det er ikke første gang, offentligheden har set det, forklarer han og tilføjer, at han bestemt ikke er enig i den måde, Vujovic opfører sig på.

Vujovic på slap line overfor sine spillere ved EM i 2015. Foto: Lars Poulsen

Zvizej er ikke længere en del af det slovenske landshold.

- Jeg har ikke noget forhold til ham. Vi talte stort set ikke sammen. Så jeg har ingen følelser for ham. Så det er svært at beskrive noget, der ikke eksisterer, siger han og understreger i samme åndedrag, at det ikke er et definitivt afbud til landsholdet.

- Jeg er altid parat til at slås for Slovenien. Men det giver ikke mening for mig at skulle spille under Vujovic. Jeg kan ikke komme det meget nærmere, siger han.

- Han er generelt respekteret i offentligheden samt i medierne, men det gør indtryk, når sådanne ting ser dagens lys.

Det er ikke usædvanligt

Peter Bredsdorff-Larsen har fulgt Vujovic i mange år og mødt og observeret ham flere gange i forbindelse med sit job som assisterende landstræner under Ulrik Wilbeks ledelse.

Han svarede i første omgang på Zvizejs tweet:

- Vinderen har altid ret. Siger vi. Men tænk... hvis vinderen altid har ret.

Vinderen har altid ret. Siger vi. Men tænk... hvis vinderen altid har ret. https://t.co/VFJ1nCwxkp — Peter Bredsdorff (@peterbredsdorff) November 20, 2019

Han uddyber overfor Ekstra Bladet:

- Jeg har set mange forskellige og særegne personligheder med småtossede tilgange…vinde det hele. Og så har jeg set velovervejede og dygtige mennesker, der ikke vandt en skid. Vujovic bliver i visse kredse omtalt som en legende. Men der findes mange historier om ham og den tilgang, han har til mennesker, og det er ikke usædvanligt, det der foregår her, siger Peter Bredsdorff-Larsen med henvisning til det verbale overfald på Vlah.

- Der er mange tilgange til at vinde. Han står for en helt særlig tilgang, kommer det meget diplomatisk fra Bjerringbro-Silkeborg-træneren.

Ikke langtidsholdbart

Han tilføjer, at Veselin Vujovic som spiller i 1980’erne var fænomenal og vandt så godt som alt. Både Champions League, nationale mesterskaber i Jugoslavien og Spanien og tilmed titlen som verdens bedste håndboldspiller i 1988.

Som træner og med en temperamentsfuld tilgang til gerningen på sidelinjen har han dog fået langt flere fjender, end han havde som spiller.

Peter Bredsdorff-Larsen kalder det interessant – den måde Vujovic griber tingene an på.

- Han bliver jo lovprist, heldigvis ikke af alle, på Balkan for sin måde at være på

- På den helt kort bane og i den enkelte kamp tror jeg på, at mennesker kan levere store præstationer med den tilgang. Men det er en præstation, der er drevet af følelser som frygt, irritation, afmagt og afsky. Det kan mennesker godt levere på. Men det giver ikke en langtidsholdbar vinderkultur, siger han og føjer til, at han selv forsøger at gøre tingene med en gensidig respekt.

- Den har Vujovic tydeligvis ikke. Han er langt ude i den anden ende af skalaen, siger han.

Slovenien med Vujovic i spidsen deltager som Danmark ved EM i januar. Skulle begge mandskaber gå videre til mellemrunden, og det må siges at være overvejende sandsynligt, venter der et møde i Malmø mellem de to nationer.

Veselin Vujovic har gennem årene gjort sig bemærket ved diverse slutrunder. Se bare her:

