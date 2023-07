Torsdag sker det: Mikkel Hansen tilbage i træning

En af Danmarks største håndboldstjerner vender tilbage i træning for Aalborg Håndbold

Siden starten af februar har Mikkel Hansen været sygemeldt.

Men på torsdag er han igen at finde på halgulvet med harpiks på hænderne, når han og holdkammeraterne i Aalborg Håndbold kigger frem mod den nye sæson.

Det bekræfter nordjydernes direktør, Jan Larsen, over for Ekstra Bladet.

- Mikkel starter op med resten af truppen på torsdag, og vi har heldigvis en god og lang opstart, hvor vi kan indlede det hele stille og roligt, siger han.

Det var med symptomer på stress, at den danske landsholdsstjerne trak stikket i vinter, efter at han sommeren forinden var vendt tilbage til dansk håndbold oven på ti år i franske Paris Saint-Germain.

Inden sin sygemelding nåede Mikkel Hansen at spille 30 kampe og levere 169 scoringer i Aalborg-trøjen.

- Vi har haft en god dialog med Mikkel gennem hele forløbet. Nu kigger vi fremad. Vi gælder os over, at han er klar til at deltage på lige fod med de andre, tilføjer Jan Larsen, der stadig ikke vil sætte dato på, hvornår Mikkel Hansen igen spiller en håndboldkamp.

I maj fortalte direktøren, at hvis alt gik vel, ville backen vende tilbage i forbindelse med klubbens opstart i juli. Her udtalte hovedpersonen sig også.

- Jeg har været gennem en mentalt hård periode, hvor jeg heldigvis har haft en fantastisk opbakning fra min familie, venner, faglige eksperter og arbejdsgiver.

- Nu er jeg et sted, hvor jeg igen har energi og overskud til at kunne fokusere på at komme tilbage til den sport, som jeg elsker, sagde Mikkel Hansen dengang.

Når Aalborg-spillerne møder ind, vil der også være nye ansigter på træningsbanen. Store navne vel at mærke.

Blandt andre landsholdsspillerne Niklas Landin og Simon Hald.