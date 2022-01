Total kaos: - Det er drønærgerligt

Niklas Landin er frustreret over, at EM er så voldsomt plaget af coronasmitte, at kvaliteten ved turneringen lider et knæk

BUDAPEST (Ekstra Blade): Niklas Landin er godt og grundig træt af situationen.

Irritationen handler selvfølgelig ikke om Danmarks færd ved EM, hvor sejren over Island var den fjerde ud af fire mulige.

Nej, det er smitteudbruddet ved slutrunden, hvor mange nationer oplever massivt mandefald, der plager den danske anfører.

Flere markante islandske profiler manglede i torsdagens kamp, og listen over EM-stjerner i isolation bliver længere og længere.

- Jeg synes, det er drønærgerligt. Det er jo ikke derfor, vi spiller ved en slutrunde. Det er jo ikke for at spille mod de andre nationer, når de er svækket, mens vi selv stiller fuldt hold. Vi vil gerne spille mod de bedste hold og de bedste spillere, og dem, der er udtaget fra start. Så det er ærgerligt, at det hele bliver hæmmet af det, der sker udenfor, siger Landin.

Han og landsholdet kunne se deres optakt til torsdagens kamp bliver ændret flere gange.

De islandske smittetilfælde dukkede op i etaper, og det gjorde det vanskeligt at vide, hvem og hvor mange, der egentlig vil stille start. Landstræner Nikolaj Jacobsen kaldte situationen for sindssyg forstyrrende.

Niklas Landin så det meste af kampen for sidelinjen, hvorfra han sendte masser af god energi i retning af Kevin Møller, som strålede i målet. Foto: Lars Poulsen

Sjælden situation

Modsat den hårdtramte nordiske konkurrent er det danske landshold fortsat gået fri for positive testresultater.

Men med den seneste udvikling in mente er det naturligvis nærliggende at grue for, at det er et spørgsmål om tid. Landin føler dog ikke, at han er mere nervøs nu, end tilfældet var, da keeperen rejste af sted mod Ungarn.

- Jeg frygter det ikke mere, end jeg gjorde inden turneringen. Det sker, når det sker, og hvis det sker, så sker det, siger han.

For en sjælden gangs skyld måtte anføreren opleve det meste af en landskamp fra sidelinjen.

Kevin Møller ramte en kongedag i kassen og pillede pynten af de islandske skytter efter sin indskiftning. Præstationen kastede både en topkarakter af sig hos Ekstra Bladet og massiv ros fra keeperkollegaen:

- Det var fantastisk, at han kommer ind og griber den med det samme og spiller en brandkamp. Det er jo også derfor, at han er med, siger Landin.

Han og resten af landsholdet spiller næste gang lørdag, hvor Kroatien venter i anden kamp i mellemrunden.

