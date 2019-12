Totalt fredet trods kollaps

KUMAMOTO: Spillerne græd, Klavs Bruun ville ikke lige nu og her sige, hvad HAN gør – og sportschefen lignede en bedemand.

Men står det til ham, er Klavs Bruun Jørgensen totalt fredet:

- Vi er vildt skuffede lige nu, det er klart. Vi havde sat næsen op efter noget mere, det tror jeg, alle kan se. Måden, det sker på, er selvfølgelig også ærgerlig. Der har været nogle gange i løbet af slutrunden, hvor man godt kunne ønske sit lidt mere held. Eller dygtighed.

Du har gentagne gange sagt, at DHF ikke er sat i verden for at hente sjettepladser hjem til Danmark. Nu bliver I nummer ni…

- Præcis. Lige præcis i dag ville en sjetteplads jo have været godt.

Hvad synes du om den vej, holdet bevæger sig resultatmæssigt?

- Vi kan jo godt se, at resultaterne ikke opfylder det, vi gerne vil. Vi havde drømt om et OL både for OL’s skyld men også fordi, OL måske kunne give holdet et peak ved EM på hjemmebane i december, siger Morten Henriksen.

- Det gør ondt, men jeg er her jo ikke kun for at kigge på resultater, men hvis jeg siger processer, så vil det lyde som undskyldninger. Vi skal kigge på, om vi er dygtige nok. Hvor er vi i forhold til de andre nationer? Og der synes jeg desværre, vi er blevet bekræftet i, at der stadig er et stykke vej.

Morten Henriksen foreviget på spillerhotellet forleden, hvor humøret var anderledes godt. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvordan vurderer du Klavs’ situation?

- Jamen, Klavs er landstræner ligesom hidtil.

Har du den rigtige landstræner?

- Ja, ellers havde jeg skiftet ham ud.

Når han nu i september siger, han vil gå, hvis holdet ikke kommer videre fra gruppen – og trækker i land. Skulle han ikke snart finde ud af, om han vil være der eller ej?

- Det må du stille til ham.

- I må da som arbejdsgivere have en interesse i det?

- Alle har en interesse i, at vi har den bedst siddende som landstræner, og det vil jeg påstå, vi har. Klavs og Lars er landstrænerteamet, og jeg har fuld tiltro til, at de to er de mest kompetente til at træffe de beslutninger.

Skal du nu hen til Team Danmark og sige: Vi er ikke et top 8-hold længere?

- Nej, Lone Hansen er så kompetent, at det har hun nok selv lagt mærke til.

Skuffelsen ændrer ikke på, at du mener, Klavs er landstræner under EM på hjemmebane?

- Det ændrer det ikke på.

