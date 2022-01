Totalt overlegent

SÅ ER DET sat på plads. Danmark er det eneste hold ved EM med maksimumpoint og Nikolaj Jacobsens tropper er klar til semifinalerne endnu inden den sidste kamp i mellemrunden onsdag mod Frankrig.

MOD EM’s store overraskelse, Holland, var der ingen slinger i valsen hos det danske landshold. Det var nærmest overlegent, hvad Mikkel Hansen og kompagni i perioder præsterede. Det skal dog også siges at Holland er hårdt ramt af corona i truppen. Således mønstrede hollænderne kun 14 mand til opgøret. Resten er i coronaisolation.

MEN DET skal ikke tage noget fra Danmark, som fra kampens indledning satte sig fuldstændig på opgøret. Niklas Landin lå flere gange i første halvleg med en redningsprocent på 50, og det var især en fornøjelse at se hans redninger på nærskud. Han paralyserer modstanderne og venter med sine udfald til allersidst.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen havde styr på den kamp. Foto: Jens Dresling.

I ANGREBET gjorde Mikkel Hansen stort set, hvad der passede ham i sejren på 35-23. Han gjorde både Jacob Holm og Mathias Gidsel gode, men Jacob Holm mangler stadig for alvor at komme ind i turneringen. Nikolaj Jacobsen har spillet smalt i de seneste kampe, og det var tydeligt, at han mod Holland gerne ville bringe flere ind i turneringen.

DESVÆRRE greb Jacob Holm ikke rigtigt muligheden. Han lå ofte for tæt på forsvaret, og han havde svært ved at få sit skud til at sidde. Først til sidst i kampen, da alt var afgjort, fik han held med et par afslutninger.

SÅ VAR der anderledes smæk for skillingen hos Mathias Gidsel, der bliver ved med at imponere. Han sprudler af spillelyst, og alt hvad han foretager sig, er på et voldsomt højt niveau. Blot en enkelt teknisk fejl lavede han i kampen. Det opvejede han med ni mål på ni forsøg og en stribe af frispilninger.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mathias Gidsel var her, der og alle vegne. Kæmpe kamp igen. Foto: Jens Dresling.

HAN ER, hvor han skal være. Det er Mikkel Hansen også. Og så håber jeg, at Rasmus Lauge også er ved at være der. Han blev sparet mod Holland, men han kommer til at spille en central rolle, når vi er fremme ved semifinalen. Får han det til at fungere med Hansen og Gidsel – vi har set det i glimt i turneringen – så bliver Danmark en modbydelig modstander.

Danmark er klar til semifinalen ved EM