Trækker sig fra VM

Kina har valgt at trække sig fra VM i håndbold

Kina trækker sig fra kvindernes VM i håndbold, efter at 'et medlem af delegationen har testet positiv for covid-19'.

Det skriver Det Internationale Håndboldforbund (IHF) i en pressemeddelelse torsdag aften.

Landet mister dog blot muligheden for at deltage i to placeringskampe mod henholdsvis Tunesien og Slovakiet, hvor der spilles om 25-32.-pladserne.

Den positive coronatest tvinger ifølge de kinesiske bestemmelser om forebyggelse og kontrol af epidemier Kinas delegation til at isolere sig selv med det samme, skriver IHF.

Man trækker sig blandt andet, fordi de, der smittes, først kan vende hjem til Kina efter at have været isoleret i Spanien i seks uger. Ved at isolere sig med det samme vil man begrænse den potentielle smitte.

Kinas placeringskampe vil blive afgjort ved skrivebordet, og holdet taber derfor begge kampe 0-10.

