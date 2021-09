Træner lægger sig fladt ned: Dumt og unødvendigt

Der kan af og til ryge en finke af panden, når musikken spiller i de danske håndboldhaller. Det måtte Aarhus Uniteds cheftræner, Heine Eriksen, erkende efter nederlaget på 22-31 til Odense Håndbold tirsdag aften.

Den 57-årige thybo var så frustreret over sine spilleres afslutninger, at han under en timeout i tydelige, men også noget alternative vendinger gjorde det klart, at spillerne skulle oppe sig.

- Vi høvler dem af sted og ikke alt det her fine københavnerpis. Er vi enige om det?, lød den tydelige besked.

TV 2 Sport sendte kampen og interviewede efterfølgende Heine Eriksen, der lagde sig fladt ned og beklagede kommentaren, som primært var rettet mod fløjspilleren Stine Holm, som kom til Aarhus fra netop København inden sæsonen.

- Det var en dum og unødvendig kommentar, som desværre kom i kampens hede. Jeg har selvfølgelig også givet Stine Holm en undskyldning. Jeg kender rigtig mange gode mennesker fra København, og der er supermange dygtige håndboldspillere fra København, som skyder bolden i kassen, lød det diplomatisk fra Heine Eriksen til TV 2 Sport.

Heine Eriksen har været cheftræner for Aarhus United siden 2017. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Han fortæller desuden, at han og 25-årige Stine Holm efterfølgende kunne grine ad episoden, og fløjspilleren kom da også på måltavlen tre gange for det tabende hjemmehold.

Udover at være træner for Aarhus United er Heine Eriksen også ansvarlig for det danske U19/U20-landshold.

Med nederlaget er Aarhus United nummer 12 og tredjesidst i landets bedste række, mens Odense Håndbold topper efter fem kampe.