Træner tænder af og sparker egen spiller

Man kan gøre mange ting i frustration - også dumme ting.

Men som træner at sparke en af sine egne spillere med knæet er alligevel at gå langt over stregen.

Det har den schweiziske håndboldtræner Christian Müller både erkendt og taget konsekvensen af.

For samarbejdet med klubben Olten i den næstbedste schweiziske række er bragt til ophør, efter at han gjorde netop det, da holdet lørdag i sidste sekund mistede muligheden for oprykning.

Christian Müller valgte at sparke en spiller, da oprykningen glippede. Foto: HV Olten

Her kunne han se sit mandskab score til 32-31 med ni sekunder tilbage og dermed sikre sig oprykning til Schweiz' bedste håndboldrække.

De skulle bare lige have markspiller Merita Shabanaj ud og bytte med målvogteren, men det tog for lang tid, og Herzogenbuchsee udlignede med tre sekunder igen.

Derfor slog det klik for Müller, der sparkede Shabanaj.

En handling, han kort efter fortrød.

'I slut-sekunderne af vores kamp mod HV Herzogenbuchsee begik jeg en fejl i et ophedet øjeblik. Efter at have misset oprykning til NLA (bedste række, red.) i sidste øjeblik mistede jeg besindelsen og sparkede en af mine spillere med mit knæ.'

'En uacceptabel handling fra min side, og jeg undskylder til spilleren, til holdet og til klubben. '

'Hele holdet modtog min undskyldning i går, og det er jeg taknemmelig for - det betyder meget for mig, at vi som mennesker kan enes.'

'Jeg ønsker HV Olten alt det bedste,' siger Christian Müller i en erklæring på klubbens hjemmeside.

I samme opslag gør klubben det klart, at beslutningen om at stoppe samarbejdet med Christian Müller allerede var truffet ugen forinden - og endda af ham selv.

Det ændrer dog ikke på, at den schweiziske disciplinær-instans, DKL, har taget sagen op.