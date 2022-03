Trænereffekt udebliver i ottende TTH-nederlag i træk

Ribe-Esbjerg nærmer sig en plads i håndboldherrernes slutspil. Omvendt må TTH Holstebro fortsat sande, at nedrykningspladserne er faretruende tæt på.

Sådan må konklusionerne lyde efter mandagens ligakamp mellem de to mandskaber.

I første kamp under Andreas Toudahls ledelse led TTH Holstebro på hjemmebane et nederlag på 30-39.

Nederlaget fastholder TTH på 12.-pladsen. Der er henholdsvis tre og fem point ned til KIF Kolding og Skive, som ligger til direkte nedrykning.

Ribe-Esbjerg har skrabet 24 point sammen og lægger afstand til Lemvig-Thyborøn Håndbold på niendepladsen.

TTH ansatte i sidste uge Toudahl som manden, der skulle redde klubben fra nedrykning, men debuten gik ikke som håbet.

Holdene fulgtes godt nok ad i første halvleg, hvor Ribe-Esbjergs målmand Andreas Haagen gjorde det svært for hjemmeholdets skytter.

Men en scoring i sidste sekund, som blev godkendt efter en videogennemgang, sendte gæsterne til pause med en føring på 18-16, og det kom Holstebro-holdet ikke tilbage fra.

Profiler som Magnus Bramming og Anders Damgaard gjorde deres for at holde liv i spændingen, men Ribe-Esbjerg havde nemt ved at score og trak langsomt fra.

Efter tre kvarter havde udeholdet scoret 30 mål, og samtidig kom rutinerede Søren Rasmussen ind og lukkede af i målet på vej mod den sikre sejr.

TTH Holstebro har stadig ikke vundet en håndboldkamp i 2022.