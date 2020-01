Træt af pludselig fyring: - Det gør ondt

Det var bestemt ikke planen, at onsdag formiddag skulle munde ud i en lynskilsmisse mellem Klavs Bruun Jørgensen og Dansk Håndbold Forbund. Men sådan endte fire et halvt års samarbejde så alligevel, og når det skete, er der en helt speciel grund:

- Vi var ikke sikre på, at der længere var den gnist, der skulle være. Klavs og jeg har under denne evaluering, der har været grundig og involveret mange parter, udfordret hinanden på en lang række områder, og her kom vi begge i tvivl, siger Morten Henriksen.

Sportschefen erkender ovenikøbet, at han heller ikke er sikker på, det nødvendigvis er den rette beslutning.

- Jeg kan ikke stå her og være sikker på, det her var den eneste vej.

Men du siger, at gnisten ikke var der?

- Joeh, gnisten var der nok. Men når vi udfordrede hinanden på en lang række parametre, blev der alligevel sået en tvivl hos os begge, om det var rigtigt at fortsætte. Og når jeg ikke er 100 procent sikker, og Klavs Bruun heller ikke er 100 procent sikker, og vi skal tænke frem over en længere periode bl.a. med et EM på hjemmebane i december, så skal man stoppe samarbejdet, siger Morten Henriksen.

Det blev altså på det plan en såkaldt ’gensidig’ beslutning og enig skilsmisse, og sportschefen understreger også, at det ikke er HANS beslutning – men en fælles afgørelse, der bygger på samtaler med mange spillere, sponsorer DHF’s bestyrelse og en lang række andre interessenter.

- Jeg mangler vist kun at have inddraget medierne og befolkningen, siger Morten Henriksen grinende – trods alt.

Klavs Bruun blev onsdag fyret som landstræner. Foto: Lars Poulsen

Men tilbage til alvoren: Det har nok også været særdeles vigtigt for DHF at vise handlekraft i forhold til Team Danmark, nu da holdet IKKE sikrede muligheden for at komme til OL i Tokyo. Det varer heller ikke længe, inden DHF i lighed med alle andre forbund skal have strikket en Team Danmark-aftale sammen for de fire år fra sommer frem mod OL i Paris 2028.

For nok klarer mændene sig fremragende, men kvinderne røg med niendepladsen ud af det fine selskab i top otte! Og det kan blive dyrt.

Klavs Bruun havde kontrakt til 2021 og skal naturligvis kompenseres. Det økonomiske kompromis er allerede på plads.

- Men hvad det indebærer, holder vi internt, siger Morten Henriksen.

Nu går jagten på en ny landstræner ind. Landsholdet samles kort i februar og har en hele to uger lang samling i marts med to testkampe i den periode, hvor holdet ikke skal spille OL-kvalifikation.

- Jeg vil være grundig og har altid som mål at finde en landstræner, der sidder i længere tid. Det er vigtigt, at det er en person, der har kendskab til dansk kultur, talentudvikling og så videre, men jeg vil ikke lægge mig fast på, om det absolut skal være en dansker, siger sportschefen.

Klavs Bruun med armen om spiller Sarah Iversen til et af decembers mange træningspas. Klavs Bruun og damelandsholdet blev aldrig noget perfekt match. Foto: Lars Poulsen

Kan det være en træner, der i starten har et klubjob ved siden af?

- Det vil nok være svært over en længere periode, men jeg vil ikke udelukke noget. Blot sige, at det bedste her, nu og på sigt er, at landstræneren er på fuld tid, fordi der er andre opgaver end populært sagt ’bare’ at træne et landshold, siger Morten Henriksen.

Han tilføjer, at lige nu er han ’træt af det’.

- Det gør ondt på mig. Det er meget ærgerligt, det skulle ende sådan. Men vi har truffet beslutningen i enighed om, at denne udgang er bedst for alle parter. Klavs er jo meget ærekær og har hele tiden sagt, at hvis han ikke var den rette, så ville han heller ikke være der, siger Morten Henriksen.

Det sagde Morten Henriksen til Ekstra Bladet 29. december Så i virkeligheden er Klavs’ job ikke til diskussion? - Klavs’ job er stadig væk den mindste del af diskussionen, men selvfølgelig er Klavs… Som jeg også sagde til jer efter kampen mod Serbien, så står jeg stadig væk ved, at Klavs og Lars Jørgensen er det helt rigtige set up. Jeg er vanvittigt glad for det, de har præsteret i forhold til landsholdet. - Jeg er vanvittigt træt af den niendeplads, men deres situation er jo både fra deres og min side noget, vi selvfølgelig altid bringer op. Jeg har aldrig oplevet Klavs i en situation, hvor jeg ikke har været helt sikker på, at hans iver, entusiasme og kompetence har været den rigtige.

DET BRUUNE PUNKTUM: Sådan gjorde landstræneren det 2015 VM i Danmark: Danmark nr. 6 (Kikser) Danmark slår Sverige 26-19 i ottendedelsfinalen, men taber 30-31 til Rumænien i kvartfinalen. Taber kampen om femtepladsen til Rusland 21-25, og spillerne klandrer efterfølgende landstræneren for, at han slet ikke var klar over, hvor vigtig femtepladsen var. Danmark ville være kommet i en gruppe med blot to europæiske hold. 2016 OL-kvalifikation i Danmark: Danmark slået ud (Kikser) Landsholdet åbner med 25-32 mod Rumænien, og så er ballet næsten forbi. Holdet taber 22-26 til Montenegro og vinder 38-17 over Uruguay. Danmark kommer trods hjemmebane i Aarhus ikke til OL i Rio. 2016: Spillernes evaluering (Kikser) Ekstra Bladet kan i maj afsløre, at spillerne i en tre sider lang evaluering sviner Klavs Bruun Jørgensen til. Landstræneren bliver simpelt hen skilt ad. Det mest kuriøse punkt er, at han op til den første OL-kvalkamp mod Rumænien har vist gamle vhs-videoer af DM-finalen i 1997, hvor Virum med landstræneren og Søren Herskind vinder guld over Ajax. Spillerne spørger: Hvorfor skulle de se fem minutters video af Rumænien og 50 minutter af en DM-finale? Det modsatte havde måske været mere optimalt! 2016 EM i Sverige: Danmark nummer 4 (pletskud) Her kommer den eneste deciderede succes! Et EM efter OL bærer dog altid præg af slidte og stoppede spillere. Danmark vinder rub og stub i gruppen med Tjekkiet, Montenegro og Ungarn og slæber maksimumpoint med til mellemrunden, og efter kampe mod Norge 20-22, Rusland 26-26, Rumænien 21-17 venter Holland i semifinalen 22-26. Holdet taber bronzekampen til Frankrig 22-25. 2017 VM i Tyskland: Danmark nummer 6 (kikser) DHF forlænger en uge inden slutrunden med landstræneren, så kontrakten løber tre år til sommeren 2021. Danmark videre fra gruppespil med Montenegro 24-31, Japan 32-18, Tunesien 37-19, Brasilien 22-20 og Rusland 27-32. Slår Tyskland i ottendedelsfinalen 21-17 og taber til Sverige i kvartfinalen 23-26 i en kamp, de havde alle chancer for at vinde. 2018 EM i Frankrig: Danmark nummer 8 (Kikser) Danmark åbner med 30-29 over Sverige, da Sandra Toft plukker Nathalie Hagman på straffe efter tid og slår derefter Polen 28-21. Taber til et smalt serbisk hold 25-30, går i mellemrunden – og klasker sammen mod Frankrig 23-29 og Rusland 21-32. Holdet rejser sig og viser moral med 24-23 over Montenegro i den sidste kamp. 2019 VM i Japan: Danmark nummer 9 (Kikser) Danmark kommer haltende i gang med VM efter storsejren over Australien. 26-26 mod Sydkorea, 25-26 mod Tyskland og 24-18 over Brasilien sætter holdet under pres: Kun en sejr over de franske europa- og verdensmestre sender holdet ind i hovedturneringen. Landsholdet med en nok engang storspillende Sandra Toft i målet vinder 20-18. Holdet taber derefter til et afbudsramt Norge 19-22, men vinder 27-24 over Holland og skal så ’blot’ vinde over Serbien for at sende sig selv videre til en kamp om syvendepladsen. De spiller 26-26, og drømmen om OL i Tokyo næste sommer er dræbt.

