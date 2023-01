Tre dage før VM: Mensah testet positiv for corona

Så er den gal igen.

Tre dage før VM er den danske stjerne Mads Mensah Larsen blevet testet positiv for corona. Det oplyser DHF.

Det er svaret på den obligatoriske test, som Det Internationale Håndboldforbund, IHF, kræver udført i tidsrummet 72 timer før starten på starten på slutrunden, som har givet det triste resultat.

Selv er den rutinerede bagspiller da også skuffet over meldingen, som har mødt ham med få timer til turneringens begyndelse. Det fremgår af en kommentar til DHF.

- Det er selvfølgelig enormt frustrerende ikke at vide, om jeg kan være med fra start til VM. Især når corona hverken herhjemme eller i værtslandet Sverige betragtes som nogen kritisk sygdom, og jeg i øvrigt føler mig helt frisk. Men der er ikke andet for, end at vi må se situationen an, siger Mads Mensah Larsen.

Flensburg-profilen kan dog fortsat klynge sig til et håb om at være med i Danmarks åbningskamp imod Belgien. Mensah afventer således svar på endnu en test, der kan afgøre hans skæbne i forhold til første puljedyst, som finder sted fredag aften i Malmø.

Alle øvrige spillere på landsholdet såvel som staben bag er testet negativ, hvorfor de kan indtræde i turneringen som planlagt. Reglementet foreskriver, at der skal foretages nye prøver igen efter det indledende gruppespil.