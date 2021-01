Tre danske spillere i verdensklasse

De danske karakterer spænder vidt efter sejren over Norge- en sejr som lover godt for det kommende VM

Niklas landin var i særklase sammen med Jacob Holm og Simon Hald, da Danmark slog Norge 31-28 i den første testkamp inden VM.

Lørdag mødes de to hold igen, og her har Mikkel Hansen og flere andre mulighed for at løfte niveauet.

Her er de danske karakterer (skalaen går fra 1-6):

Niklas Landin: 6

Champions League-vinderen viste endnu engang storspil. Stribevis af redninger og så psykede han flere gange nordmændene til at skyde forbi mål.

Niklas Landin var forrygende. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kevin Møller: UB

Kun på banen ved straffekast

Magnus Landin: 2

Tydeligvis ikke fysisk på toppen efter at være ramt af corona. Var usynlig i angrebet og havde store problemer i forsvaret med det norske stregspil.

Emil Jacobsen: 3

Scorede på tre straffekast og var ganske vågen i forsvaret. Han kan få en rolle ved VM.

Anders Zachariassen: UB

Kun kort tid på banen.

Magnus Saugstrup: 4

Han slås for sagen og fylder godt i defensiven. Brænder for meget i anden ende. To mål på fire forsøg er i den tynde ende.

Lasse Svan: 3

Ikke den største kamp af veteranen. To mål på tre forsøg og ellers en forholdsvis anonym indsats.

Henrik Møllgaard: 2

Forsvarsgeneralen fik aldrig styr på sit forsvar i første halvleg. Ingen af de afprøvede modeller fungerede. Blev bænket efter pausen.

Mads Mensah 4

En lidt tung første halvleg blev afløst af en sprudlende anden, hvor han også scorede vigtige mål i den periode hvor Norge blev knækket.

Mikkel Hansen manglede tempo. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen: 3

Brillerede med mange assist, men der var også alt for mange fejl undervejs. Manglede tempo i sit angrebsspil. Det kan han gøre bedre.

Morten Olsen: UB

Kun kort tid på banen.

Johan Hansen: 3

Fik hele anden halvleg og scorede to på fire forsøg. Men det var store afbrændere.

Lasse Andersson: 3

Den dag han får afstemt sit angrebsspil, bliver han sikkert rigtig god, men endnu er der alt for mange fejl.

Nikolaj Øris: 2

Han har for mange lige-ud-skud, som målmanden har for let ved at læse. Var med i den periode hvor spillet var alt for langsomt.

Jacob Holm: 6

En af kampens helt store oplevelser. Da han kom på banen, blev spillet som forvandlet. Masser af overblik, tempo og vildskab. Han har hele pakken.

Jacob Holm drev gæk med nordmændene. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mathias Gidsel: 3

Et frisk pust efter pausen. Han har fart i benene, og med lidt mere rutine får han også udnyttet flere af de muligheder, som han selv er med til at skabe.

Simon Hald: 6

En kæmpe kamp af den store of stærke streg fra Flensburg. Scorede fem på fem og tog for alvor fat i forsvaret efter pausen, hvor nordmændene mødte en mur.

Simon Hald udførte et kæmpe arbejde i begge ender af banen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nikolaj Læsø: UB

Kom ikke på banen.

Nikolaj Jacobsen: 4

Hverken forsvar eller angreb var indstillet i første halvleg. Men da han efter pausen stort set skiftede hele holdet, kom der gang i sagerne. Det vidner om en bred trup.

