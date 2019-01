Trines perfekte dag: Så tidligere vikar vinde historisk VM-guld

HERNING (Ekstra Bladet): Hvor er det fremragende, fantastisk, euforisk, elektrisk, surrealistisk. Der findes ikke adjektiver nok, der kan beskrive Danmarks historiske triumf. Det blev dog en ekstra speciel oplevelse for Trine Schneider. Hun stod på ’Den Røde Mur’, som ståtribunen er blevet døbt i Boxen, og kunne se håndboldmændene tyre den ene bold efter den anden ind bag sagesløse norske målmænd.

Trine Schneider fra Bjerringbro havde 21-års fødselsdag på finaledagen i samvær med ’Den Røde Mur’, 15.000 tilskuere og en nedsabling af de norske håndboldmænd med 31-22.

Trine var godt mandsopdækket under herlighederne af sin far Henrik Hansen på 48 år. De havde købt finalebilletter for tre uger siden. Der havde de blot otte minutter til at købe billetter, inden elektriske Boxen blev udsolgt. De behøvede ingen betænkningstid.

Datteren Trine skulle fejres, og drømmen var at skulle være sammen med guldvindende håndboldherrer. Derfor kom Henrik og Trine til Boxen allerede klokken 10, selvom der først var adgang fra klokken 11. De stod som de allerførste på ’Den Røde Mur’.

Trine, Henrik og hele 'Den Røde Mur' i finalen mod Norge. Foto: Jens Dresling

- Det er den bedste fødselsdagsgave, jeg nogensinde kunne få. Jeg har også mistet stemmen.

- Det var så vildt at stå der. Vi er helt oppe at køre på energi, siger Trine Schneider.

Farmand Henrik sætter ord på den kæmpe triumf og stemning i magiske Boxen.

- Det var helt fantastisk at stå på ’Den Røde Mur’. Jeg har slet ingen stemme tilbage. Det er jo helt vildt. Det er helt crazy. For satan det er godt, siger Henrik.

Trine fik set sin tidligere vikar Rasmus Lauge blive verdensmester. Foto: Jens Dresling

Lauge som vikar

Oplevelsen var endnu mere speciel for fødselsdagsbarnet Trine. Hun kender nemlig en af spillerne lidt bedre end de andre.

- Jeg havde Rasmus Lauge kort som vikar i skolen i sjette klasse, men jeg vidste ikke rigtig, hvem han var dengang, men det ved jeg nu, siger Trine Schneider med et smil.

Far og datter er helt enige om favoritten på landsholdet.

- Det er Mikkel Hansen, det må jeg sige. Han har været helt fantastisk, siger Henrik Hansen.

Har set to historier blive skrevet

Henrik Hansen så fodboldherrerne vinde EM-guld i 1992 i Sverige. Nu så han endnu en historie blive skrevet med sin datter, der fyldte år.

Kronprins Frederik og diverse kendisser var også inviteret til håndboldfest i Boxen, og de kom til at opleve en perfekt guld- og fødselsdagsfest.

Mon ikke at festen for Trine Schneider og farmand fortsætter i stor stil efter en magtdemonstration af en finale og første danske VM-guld til håndboldherrerne.

