Trist dansk tysker: Øv-følelse

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): De tyske spillere lignede et begravelsestog, da de defilerede gennem mixed zone søndag aften. Den danske tysker – Silje Brøns – var ingen undtagelse. Den røvfuld gjorde ondt!

- Det gik desværre ikke, som vi havde håbet på. Danmark spiller en rigtig god kamp, og vi spiller en virkeligt dårlig kamp, og det kan man se på slutresultatet. Vi taber alt for stort.

- Er det de mange fejl i starten, der kommer til at koste?

- Ja. Jeg synes egentlig, vi starter fint i vores forsvar, men vi brænder alt for meget i angrebet. Vi får det slet ikke til at fungere. Ja … Danmark spillede rigtig godt!

- Hvordan var det for dig at spille MOD Danmark?

- Det var en fed oplevelse, men jeg må ærligt indrømme, at da jeg løb rundt inde på banen, tænkte jeg ikke over, at det var Danmark eller en eller anden nation.

Silje Brøns tackler Kristina Jørgensen. Foto: Lars Poulsen

Danmark havde Althea Reinhardt, der leverede 23 redninger og en næsten ufattelig parade-procent på 62!

- Alle ved, at Althea er en super god målmand, og hun læser spillet godt, men selvfølgelig afslutter vi også lidt dårligt på hende. Vore skud udefra var for svage, men ja … Hun stod en skidegod kamp.

- Men nu skal du heller ikke stå og blive alt for deprimeret – I er jo i kvartfinalen!

- Vi er også superglade for det, der er slet ikke noget der, men det er noget af en øv-følelse at gå over i en ny kamp med. Vi skal have visket denne kamp af os, og så må vi videre.

- Vi mødte Spanien til en turnering i Madrid lige inden VM. Vi tabte med én, og jeg føler, vi ligger godt til dem. Det bliver selvfølgelig noget helt andet, når vi møder dem i VM.

Og så kan I måske møde Danmark igen til sidst i turneringen ….

- Hvem ved.

Du kan læse Jan Jensens kommentar her:

Det er nærmest uvirkeligt