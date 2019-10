Trist landstræner: VM-helt misser også OL

Dårligt EM-nyt: Landsholdsspiller alvorligt skadet

Simon Hald har revet sit korsbånd over og er ude i op til ti måneder. Det skriver Flensburg-Handewitt på klubbens hjemmeside.

Den danske stregspiller blev skadet i søndags, da Flensburg-Handewitt gæstede Aalborg Håndbold i en Champions League-kamp.

Skaden opstod 25 minutter inde i kampen, hvor Simon Hald røg i gulvet og tog sig til sit venstre knæ.

En undersøgelse og skanning, som lægestaben i Flensburg-Handewitt har foretaget mandag, har vist, at skaden er alvorlig, og at han skal opereres en af de nærmeste dage.

Pausen på otte til ti måneder betyder, at Simon Hald blandt andet går glip af januars EM i håndbold og formentlig også resten af denne sæson i den tyske Bundesliga.

Simon Hald jubler over VM-guld i januar - nu misser han ikke kun EM, men også OL lyder det fra landstræneren. Foto: jens Dresling

Flensburg-Handewitts cheftræner, Maik Machulla, er ærgerlig på danskerens vegne.

- Vi er alle i chok. Jeg kunne se episoden fra sidelinjen og tænkte straks, at der var sket noget alvorligt. Nu ved vi, at Simons forreste korsbånd er revet over.

- Jeg er ufatteligt ked af det på Simons vegne. Vi vil støtte ham så godt som muligt som hold, så han hurtigst muligt kan vende tilbage på banen, siger Maik Machulla til klubbens hjemmeside.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kalder beskeden "trist og kedelig".

- Der er ingen tvivl om, at Simon har taget et rigtig stort skridt i den rigtige retning. Efter skiftet til Flensburg synes jeg, han er blevet fysisk stærkere. Han misser en hel sæson i Flensburg.

- I et år, hvor der både er EM og OL, er det rigtig ærgerligt. Som det ser ud nu, kommer han til at misse begge dele, siger Nikolaj Jacobsen til TV2 Sport.

