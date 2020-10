Trods corona: Vil gennemføre EM i Danmark

International håndbold står over for to kæmpe udfordringer i form af EM i håndbold for kvinder i Danmark og Norge og VM for herrer i Egypten.

Modstanderen hedder i begge tilfælde covid-19, som er en håndfuld, sporten ikke tidligere har stået overfor.

Men her og nu holder Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, og Det Internationale håndboldforbund, IHF, fast i, at de to turneringer skal afvikles efter planen.

I december for kvindernes vedkommende, mens herrerne, med forhåbentligt de forsvarende danske verdensmestre i en hovedrolle, spiller i januar i Kairo.

En central person i ved begge slutrunder er Per Bertelsen, formand for DHF og medlem af IHF’s bestyrelse.

- Vi arbejder med mange protokoller for at kunne gennemføre begge turneringer så sikkert som muligt. Det er vigtigt for vores sport, at vi får afviklet slutrunderne. Ved EM i Herning bliver spillerhotellet lukket land for alle andre end spillere og dommere. Det bliver en såkaldt rød boble.

- Den store udfordring bliver, hvor mange tilskuere vi kan lukke ind i Boxen i Herning. Som reglerne er nu, må der kun lukkes 500 ind. Når man trækker trupper, ledere, officials og presse fra, bliver det kun tale om 150 tilskuere, siger Per Bertelsen.

Boxen har plads til godt 12.000 tilskuere, og DHF har sammen med Messecenter Herning udarbejdet planer, som de håber, at myndighederne vil godkende.

Der bl,iver ikke fuldt hus, når Danmark og Maria Fisker indleder EM i Herning 4. december med kampen mod Slovenien. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix.

- Med de mange indgange, der er til Boxen, og med de gode toiletfaciliteter, mener vi, at det vil være forsvarligt at lukke 4.300 tilskuere ind. I den store hal vil det ikke været noget problem at dele dem op i zoner med 500 i hver. Vi har en alternativ plan, der kan give adgang til 3.500 tilskuere, men det er svært at blive klog på myndighederne.

- Ved Golden League i sidste uge havde vi til den første kamp mod Norge et VIP-arrangement med 48 gæster. Det var i et lokale i Forum Horsens, og det foregik stille og roligt med lidt mad og et glas vin. Men vi fik at vide, at det ikke har korrekt, selv om vi holdt os under 50 personer. Så til den næste kamp om lørdagen fik vores VIP-gæster en pose med mad og drikke, som de måtte fortære på deres sæde i hallen, fortæller Per Bertelsen.

Ved slutrunder i Danmark tjener DHF normalt kun penge salg af billetter. Denne gang håber Per Bertelsen, at det store arrangement blot kan gå i nul. På forhånd har EHF og regeringen lovet at give et økonomisk tilskud til slutrunden, som har indledende gruppespil i Herning og Frederikshavn. Den norske del af turneringen spilles i Trondheim, hvor der også spilles semifinaler og finale.

- Det vigtigste er, at vi kan komme i gang med at spille igen, men selvfølgelig kigger vi på mulige støtteordninger, siger Per Bertelsen.

Kairo trodser coronaen

Herrernes VM i Egypten får for første gang deltagelse af 32 hold. Det siger sig selv, at det i disse coronatider er en logistisk udfordring at få alle til Kairo med en negativ test.

Selv virker Egypten til at have nogenlunde styr på covid-19. I følge den danske ambassade i Kairo blev der i går kun konstateret 121 nye tilfælde.

- Arrangørerne og den egyptiske regering gør virkelig et stort stykke arbejde for at sikre forholdene omkring slutrunden. I den store hal i Kairo, hvor Danmark skal spille, er der plads til 17.000 tilskuere. Her er det besluttet kun at lukke en fjerdedel ind, siger Per Bertelsen, som sidder i IHF's turneringsudvalg.

Trofæet som de danske herrer skal forsvare i Kairo. Foto: Claus Bonnerup

Desuden har IHF oplyst, at trupperne kan udvides fra 18 til 20 spillere. Så er der lidt at give af, hvis en eller flere spillere kommer i corona-karantæne.

I weekenden var IHF’s præsident, Hassan Moustafa, som selv er egypter, i Kairo for at se på forholdene. Her roste han arrangørerne og sagde, at IOC’s præsident Thomas Bach vil komme til åbningskampen 13. januar.

Vild med slutrunder

De danske håndboldledere er vilde med slutrunder. Således har DHF netop sammen med Norge lagt billet ind på herrernes EM i både 2026 og 2028.

Ligeledes sammen med Norge har DHF søgt om kvindernes EM i 2026 og 2028.

I forvejen har Danmark – sammen med Norge og Sverige – sat sig på kvindernes VM i 2023 med finale i Danmark.

Sammen med Norge og Kroatien er Danmark vært for herrernes VM i 2025. Her skal finalen spilles i Norge.

