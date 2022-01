Trods EM-succes: Der er plads til forbedringer

DANMARK får en gratis kamp mod Nordmakedonien, og landstræner Nikolaj Jacobsen kan hvile en række af sine bærende spillere. Det er status efter de første runder ved EM. Det danske landshold er allerede videre til mellemrunden og med to vigtige point. Og så ovenikøbet med en fremragende målscore.

DEN BLIVER på enten 9 eller 11 plusmål, alt efter om det bliver Montenegro eller Slovenien, der følger med Danmark til mellemrunden, som begynder på torsdag i Budapest. Danmark vandt med 9 over Montenegro og 11 over Slovenien. Hvis det i sidste ende handler om et enkelt mål for at komme i semifinalen, skal vi håbe på, at Slovenien går med videre. Det er som så ofte før de små marginaler, der kan blive afgørende.

DET HAVDE Nikolaj Jacobsen øje for i lørdagens kamp mod slovenerne. Han blev ved med at piske sit hold frem, og det gav pote. Fire mål blev det til i de sidste to minutter, uden at Slovenien kunne svare igen. Det var både godt tænkt og udført.

Nikolaj Jacobsen piskede sit hold frem mod Slovenien. Foto: Lars Poulsen.

INDEN EM var Danmark udråbt som de helt store guldfavoritter. Holdet har indtil videre til fulde levet op til forventningerne. Eneste malurt i bægeret er det slag, som Mathias Gidsel fik i sidste minut af kampen mod Slovenien. Det holdt ham væk fra træningen i går, men heldigvis er der tid til at komme sig. Han kan roligt spares mod Nordmakedonien, og så er der stadig lang tid til på torsdag, hvor det går løs i mellemrunden.

SELV OM Danmark har vundet store sejre, er der stadig plads til forbedringer. Der har været for mange tekniske fejl i de to første kampe. Dog heldigvis færre i det seneste opgør. Og så mangler Nikolaj Jacobsen for alvor at få Rasmus Lauge i gang. Veszprém-spilleren viser tydeligt, hvad han vil i kampene, men han mangler lige de sidste 10 procent i udførelsen. Det handler om kamptræning, og det kan han passende få mod Nordmakedonien.

Hvis Rasmus Lauge løfter sit niveau, bliver Danmark en endnu vanskeligere modstander. Foto: Lars Poulsen.

HVIS RASMUS Lauge i løbet af turneringen kommer op på sit tidligere høje niveau, bliver Danmark for alvor en giftig modstander. Selvfølgelig forudsat at Mathias Gidsel ikke er mere ramt, end at han er tilbage i sin bedste udgave på torsdag. I glimt har vi set, hvad Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mathias Gidsel kan udrette sammen i bagkæden. Og så har alle tre øje for Magnus Saugstrup på stregen. En Saugstrup der stille og roligt er vokset til at blive en tovejsspiller i verdensklasse.

Aaron Mensing kan blive bragt i spil i aften. Foto: Lars Poulsen.

SELVFØLGELIG skal Danmark gå efter at vinde kampen mod Nordmakedonien, men kampen er altså en god mulighed for at få flere spillet ind i turneringen. I Gidsels fravær får Niclas Kirkeløkke chancen for at vise sig frem. Han har et fantastisk skud, og det må han gerne vise frem. Måske får vi også lov til at se en af morgendagens stjerner på halgulvet. Aaron Mensing har som Kirkeløkke en fremragende skudarm. Kampen mod Nordmakedonien er sikkert Mensings eneste chance for at få spilletid ved slutrunden. Jeg håber, Nikolaj Jacobsen giver ham muligheden.