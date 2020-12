Trods exit: - Det vil være gigantisk stort

Det var en ærgerlig, men fattet landstræner, der mødte pressen efter nederlaget i semifinalen til Norge. Efter en første halvleg, Danmark spillede drømmehåndbold og hvor nordmændene virkede rådvilde, tabte Jesper Jensens hold koncentrationen og styringen efter pausen.

Nederlaget på 24-27 betyder, at Danmark søndag spiller bronzekamp mod Kroatien, som tabte stort i den anden semifinale mod Frankrig. Og de danske kvindder VIL have medaljer med hjem. Det vil landstræneren også.

Jesper Jensen medgiver, at første halvleg mod Norge er det noget af det bedste, et dansk landshold har spillet i mange år.

- Jeg var meget glad, da vi stod ude i pausen. Der var mange ting, der lykkedes for os. Jeg synes især vores forsvarsarbejde var ekstremt godt, men vi taber lidt pusten efter fem minutter i anden halvleg.

Nordmændene slog sig, når de mødte det danske forsvar i første halvleg. Foto: Lars Poulsen.

- Men det er også dygtige spillere, vi er oppe imod.

- De tekniske fejl i anden halvleg var dyre?

- Ja, det er dels det, men vi mister også den der base, vi har været så stærke i defensivt gennem hele turneringen. Et forsvar som vi er blevet dygtigere til hele tiden. Men de fik de der små putindspil til deres stregspiller hen over hovedet på vores midterforsvarer.

- Det havde vi et kæmpe problem med at styre. Det var i bund og grund det, der blev problemet, Hvis de ikke var kommet så hurtigt op i anden halvleg, og hvis de ikke var kommet så relativt nemt til målene, så tror jeg, vi kunne have presset dem yderligere ud.

- Jeg kan dog ikke lade være med stadig at være stolt over spillerne. Vi er nået så langt på så kort tid, og vi var oppe mod spillere, der er i topklubber over hele Europa, og som har prøvet alt. Som har vundet Champions League, EM, VM og OL.

Efter pausen havde Norge overhånden. Foto: Lars Poulsen.

- Vi pressede dem helt ud, hvor de ikke rigtig vidste, hvad de skulle. Vi skulle bare ikke have haft den der pause. Vi skulle have spillet en gang 60 i stedet for to gange 30 minutter, så havde det måske set anderledes ud.

- Men nu handler det om at have fokus på søndag. Vi snakkede om i dag, at der ikke skulle magi til for at kunne slå Norge. Vi skulle bare holde os til det, vi kunne. Det viste vi i første halvleg, og det var nok mod de bedste i verden. Så holdt det bare ikke to gange 30 minutter.

- Men det er nok på søndag igen. Så vi skal ind og levere en god præstation, og selvfølgelig vil det være kæmpe stort for os, som hold, at kunne bringe bronze til Danmark efter så mange år uden medaljer. Det vil være gigantisk stort.

- Hvis der var nogen, der havde sagt for et par måneder siden, at vi kunne spille en bronzekamp på søndag, så tror jeg, vi havde taget den. Og havde de samtidig sagt, at det ville være mod Kroatien, så tror jeg også, vi havde sagt ja tak, siger Jesper Jensen.

