Troede dansk tv var spioner

En journalist og en fotograf fra TV 2 blev torsdag anklaget for at være DHF-spioner af Tunesiens håndboldlandshold

Danmark er storfavorit, når håndboldkvinderne torsdag aften tager hul på VM-slutrunden mod upåagtede Tunesien.

Men tuneserne er bestemt ikke klar til at lægge sig ned på forhånd, hvilket TV 2 fik at føle ved torsdagens formiddagstræning.

Den danske tv-kanal havde snurrende kameraer til et indslag om to tunesiske spillere til optakten til VM-kampen mod Danmark. Det fik en tunesisk assistenttræner op i det røde felt.

Det skriver TV 2 selv på sin hjemmeside.

TV 2 havde fået lov til at filme træningens indledning af tunesernes pressechef, men assistenttræneren troede, at journalisten og fotografen var spioner fra Dansk Håndbold Forbund.

Assistenten krævede derfor kameraet slukket og optagelserne slettet, inden det via tolk blev forklaret, at der var tale om en misforståelse, og at optagelserne ikke ville havne i Jesper Jensens hænder...

