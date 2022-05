Troede det var slut

Helena Elver har på trods af sin unge alder bøvlet med alvorlige skader i karrieren. Lige nu lider hun af en korsbåndsskade, og selvom det går fremad, havde hun på et tidspunkt mistet troen på et comeback

Hun er kun 24 år gammel, men på skadesfronten har Helena Elver desværre prøvet en hel del.

Tre gange i karrieren har håndboldspilleren, der til daglig slår sine folder i Odense Håndbold, beskadiget sit korsbånd, og det er i sportens verden lig med lange pauser væk fra banen.

I øjeblikket kæmper hun en brav kamp for at komme tilbage i topform efter sit seneste uheld i oktober 2021, og hun har stor tro på, det nok skal ske.

Men sådan har det ikke altid været.

- Skal jeg være helt ærlig, havde jeg ikke helt troen på, jeg kom tilbage. Jeg begynder stille og roligt at stole mere på, at det nok skal ske. At jeg er stærk nok mentalt og nok skal blive stærk nok fysisk til at komme tilbage og spille håndbold, sagde Helena Elver til TV 2 Sport i forbindelse med Odenses playoff-kamp mod Herning Ikast lørdag eftermiddag.

Under opvarmningen til en EM-testkamp mod Norge i 2020 blev Elver ramt af sin anden korsbåndsskade. Foto: Jens Dresling

Elver blev opereret i knæet kort tid efter skaden i efteråret, men hun har tidligere været sat tilbage af uheld i samme område i både 2017 og 2020.

I interviewet med TV 2 Sport gør playmakeren det klart, at hun først har fået troen tilbage for nylig, og hun tør endnu ikke sætte en dato på et comeback.

Helena Elver har spillet tre A-landskampe.