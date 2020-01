Tror på dansk EM-succes: Men nu venter en af verdens bedste

MALMØ (Ekstra Bladet): Inden EM begyndte, sagde den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, til Ekstra Bladet, at det var en livsfarlig gruppe, hans hold var havnet i.

Efter nederlaget til Island, må man sige, at der er noget om snakken.

Taber Danmark også til Ungarn mandag aften vil EM være et overstået kapitel. Næsten før det er begyndt. Nikolaj Jacobsen er godt klar over alvoren i situationen.

- Ungarn har voldt Danmark store problemer tidligere, så vi går ind med fuld respekt for den opgave, vi står overfor. Vi skal op mod et godt håndboldhold. Det viste de også mod Rusland.

- Meget af deres spil er stadig koncentreret omkring den store Bence Banhidi på stregen. Han er en af verdens absolut bedste stregspillere. Han har en god størrelse, og han er scoringssikker. De er dygtige til at ligge og spille med ham, så det bliver et af hovedpunkterne for os, siger Nikolaj Jacobsen.

Efter nederlaget til Island er spørgsmålet, om der har sneget sig en usikkerhed ind i den danske trup inden opgøret mod Ungarn. Holdet har tidligere vist, at det kan blive påvirket mentalt og tabe til et på papiret svagere hold Det skete således ved EM for to år siden, hvor upåagtede Tjekkiet slog Nikolaj Jacobsens tropper 28-27.

Fremragende håndboldkamp

- Med Tjekkiet-kampen for to siden i erindringen frygter du så for det mentale efter kampen i går?

- Mod Tjekkiet var vi decideret dårlige. Der kom vi ikke med det, vi skulle. Kampen mod Island var på et helt andet niveau. Der kom alle mand, med det, de har. Det var en fremragende håndboldkamp, men desværre for os så taber vi den med et mål.

- Jeg forventer den samme indstilling i morgen. At spillerne gør sig lige så umage som de gjorde mod Island, og så må vi se, hvad der står på tavlen bagefter. Hvis man giver sig 100 procent, så kan man ikke forlange mere, og det er, hvad jeg forventer af spillerne i morgen.

- Du tvivler ikke på holdets styrke?

Nej. Hvorfor skulle jeg det? Der er mange måder at tabe på. Tit taber man, fordi man ikke har gjort sine opgaver ordentligt og ikke været 100 procent klar. Men det var ikke tilfældet mod Island.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen fortæller, at hans hold spillede en god kamp mod Island. foto: Lars Poulsen

- Men defensiven skal være bedre mod Ungarn. Vi kom til at hænge efter Palmarsson og Smarason. De spillertyper har Ungarn ikke, så der venter os nogen andre opgaver, siger Nikolaj Jacobsen.

Forsvarsveteranen René Toft, som før sit skifte til portugisisk håndbold, spillede i Ungarn, har også et bud på, hvordan Danmark vinder den nu utroligt vigtige kamp.

- Ungarn har mange nye spillere. Det er et spændende hold, men de har ikke helt de der fodrappe spillere som Island. Ungarn satser mere på skud udefra. De vil meget gerne skyde, og så har de i Banhidi en stregspiller, som har cirka same tyngde som Islands, men bare lige er et par hoveder højere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Bence Banhidi i rød trøje bliver en stor mundfuld for det danske forsvar. Foto: Lars Poulsen

- Hvordan stækker I ham?

- Ham skal vi rundt om, for han vil rigtig gerne ligge inde og dele forsvaret, så de kan komme på kant. Vi skal virkeligt være skarpe på at tage indspillene for på den måde at formindske hans muligheder.

- Og så skal vi ellers presse deres afslutningsmuligheder ud mod fløjene. Det manglede vi mod Island, hvor der var for mange skud i midtzonen og indspil til deres stregspiller.

- Normalt er 30 mål nok til at vinde en håndboldkamp, og laver vi 30 mål mod Ungarn, er jeg ret sikker på, at vi nok skal vinde. Vi skal bare have løftet forsvaret, siger René Toft.

Se også: Nu har Nikolaj kniven for struben

Så er der ikke råd til flere nedture, Danmark!

Efter forfærdelig start: Sådan vinder Danmark guld

Danske stjerners nedtur: Ringe, ringe, ringe