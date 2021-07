Trusler: I får bøder, hvis I ikke spiller i trusser

Man tror jo, det er løgn!

Køns- og især kvindesynet har gennem et stykke tid været til heftigt servicecheck i hvert fald i den vestlige del af verden, og så mødes kvindelige atleter alligevel i sommeren 2021 med trusler om bøder, hvis de deltager i et EM uden at spille i trusser.

Shorts er forbudt!

Det er den skinbarlige sandhed om det EM i beachhandball, der pt. udspiller sig i Varna i Bulgarien, hvor det i øvrigt går såvel det kvindelige som det mandlige danske hold godt. Begge er klar til lørdagens kvartfinaler.

Mændene spiller i shorts. Det må kvinderne ikke. De SKAL spiller i trusser ifølge IHF’s reglement, som EHF er underlagt. Det siger:

’Kvinder skal bruge bikini. Toppen skal være en tætsiddende sports-BH med dybe udskæringer ved armene. Trusserne må ikke være mere end ti cm på siderne.’

Velkommen til 2021!

Yuchen Chao fra Taipei i aktion i en kamp mod Paraguay i 2018. Foto. Lukas Schulze/Reuters/Ritzau Scanpix

Det norske kvindelandshold klager. Flere af spillerne føler sig dårligt tilpas ved at spille i så lidt tekstil, alle foretrækker at optræde i de tights, som de også træner og varmer op i. Men hvis ikke følger den minimalistiske dresscode i kampene, er de ifølge norske VG blevet truet med personlige bøder på en norsk plovmand plus en ikke specificeret holdstraf.

Så de knokler fortsat videre i det bulgarske sand, selv om ubehaget er stort, og spillerne får støtte fra bl.a. Danmark og Frankrig, hvor den tidligere supermålmand fra Ikast og Viborg, Valerie Nicolas, siger:

Valerie Nicolas i aktion for Ikast/Bording en onsdag aften klokken kvart i kvalme anno 2008. Foto: Andreas Szlavik/Ritzau Scanpix

- Vi har mistet spillere på grund af beklædningen. Spillerne fortæller mig, at de er ukomfortable, føler sig nøgne og overbegloet. Det er en idræt med meget bevægelse, og man bliver hindret af bikinien. Der er også ubehag knyttet til menstruation og ikke mindst religion, pointerer Valerie Nicolas.

Det norske Stortingsmedlem, Lene Westgaard-Halle, fra Høyre, er bestyrtet og har taget sagen op.

- Det er helt vanvittigt! Det fremstår mandschauvinistisk, gammeldags, kønsdiskriminerende og griset, siger hun til VG.