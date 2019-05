TTH falder med ære til Landin og Kiel i semifinale

Finalen i håndboldens EHF Cup bliver uden deltagelse af TTH Holstebro.

Det står klart efter fredagens semifinale ved Final 4-stævnet, hvor det danske mandskab tabte 26-32 til den tyske storklub THW Kiel.

TTH's håndboldherrer fulgte godt med i første halvleg, men tyskerne kontrollerede kampen i anden halvleg, hvor Kiels sejr aldrig for alvor var i fare.

Den danske landsholdskeeper Niklas Landin stod på mål for Kiel, og han kan ligesom sin bror, Magnus Landin, se frem til en finale lørdag.

Her venter enten Füchse Berlin fra Tyskland eller FC Porto fra Portugal. De to hold kæmper fredag klokken 20.45 om en finalebillet.

TTH spiller om turneringens tredjeplads mod taberen af fredagens anden semifinale. Den kamp spilles lørdag klokken 18.

Kiel havde fordel af hjemmebane i fredagen opgør, og det lignede på forhånd en stor mundfuld for TTH, der tidligere på ugen blev sendt ud af kampen om DM-medaljer.

Alligevel fulgte Holstebro-holdet godt med i kampens begyndelse. Danskerne virkede uimponerede, og særligt målmand Sebastian Frandsen holdt et højt niveau.

Efter 11 minutters spil kunne han notere sig en redningsprocent på 55 procent, og samtidig var Mikkel Mortensen og Magnus Bramming skarpe i den anden ende.

TTH kom foran 4-3, men måtte se Kiel tage initiativet. Tyskerne skruede op for kvaliteten og kom på 13-9 på en scoring af Nikola Bilyk.

Men en stærk slutspurt af TTH gav alligevel danskerne håb midt i den heftige lydkulisse, som Kiels fans skabte.

Et kontramål af Bramming bragte TTH på 14-15, men tyskerne gik til pause foran med to mål.

Den svenske håndboldstjerne Niclas Ekberg var skarp foran kassen. Med sin femte scoring på fem forsøg bragte han Kiel på 19-16 i begyndelsen af anden halvleg.

Samtidig fik Landin godt fat i de danske skytter, og Kiel strammede grebet om kampen.

Kiel kom foran med fem mål, men med et snedigt lob over Landin sørgede Bramming for en smule spænding halvvejs i anden halvleg.

Tættere kom TTH dog ikke, og finalebilletten gik derfor til tyskerne, der også er på hjemmebane i lørdagens finale.

