TTH holder ungarere stangen og booker EHF Cup-semifinale

TTH Holstebro er klar til semifinalen i herrernes EHF Cup.

Lørdag tabte det danske hold ganske vist til ungarske Tatabanya med cifrene 23-26. Men da den første kvartfinale mellem de to hold endte med en sejr på fem mål til TTH, går jyderne videre med en samlet sejr på 52-50.

I semifinalen venter tyske THW Kiel, der har Niklas og Magnus Landin på holdkortet.

TTH fik en fin start lørdag, men blev hurtigt indhentet og overhalet af hjemmeholdet, der efter det første kvarter var foran 8-6.

Tatabanya fik flere gange bragt sig foran med tre mål, men TTH formåede at holde forskellen nede på to ved pausen, hvor der stod 14-12 i ungarsk favør.

Dermed havde det danske hold stadig lidt at give af på vej ind til de sidste 30 minutter.

Der gik dog ikke længe, før der for alvor opstod spænding. Ungarerne havde således øget deres forspring til fem mål efter små ti minutter og dermed udlignet den samlede stilling.

Lidt efter kom Tatabanya foran 20-14, og så stod hjemmeholdet med semifinalebilletterne i hånden.

Men TTH fik langsomt kæmpet sig tilbage i opgøret. Især i forsvaret begyndte det danske hold at få styr på ungarerne.

Med små ti minutter tilbage var forskellen nede på to mål ved stillingen 22-20 til Tatabanya, og så stod TTH med gode muligheder for at avancere.

Efter en timeout kom det ungarske hold dog ind i en ny god periode, hvor det lykkedes at komme foran med fire mål igen.

TTH holdt dog hovedet koldt. Med 20 sekunder tilbage reducerede det danske hold til 23-25, og så kunne det ikke gå galt.