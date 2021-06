TTH Holstebro er ramt af coronatilfælde inden bronzekamp

TTH Holstebro spiller onsdag aften den afgørende kamp om bronzemedaljerne i herrernes håndboldliga på udebane mod GOG.

Men klubben har ikke haft en optimal optakt.

To spillere blev i sidste uge testet positive for coronavirus kort tid efter hinanden, oplyser TTH Holstebro på sin hjemmeside.

Klubbens direktør John Mikkelsen oplyser til Ritzau, at det drejer sig om den skadede playmaker Johan Meklenborg og venstre back Jorn Smits.

Hollandske Jorn Smits er derfor ude af bronzekampen onsdag.

- Det er selvfølgelig en kæmpe bet, at vi her op til den afgørende bronzekamp ikke har kunnet træne sammen i en uge, og at vi må undvære endnu en spiller på vores i forvejen svækkede mandskab, siger John Mikkelsen videre på klubbens hjemmeside.

- Men vi holder humøret højt og er klar til at give alt i kampen om DM-medaljerne.

Efter det første tilfælde blev konstateret blev resten af ugens træninger samt weekendens træninger aflyst.

Direktøren oplyser, at der er fuld kontrol på smittekæden.

Samtidig har ingen af de to coronasmittede personer udvist symptomer, hverken før eller efter de positive svar.