TTH Holstebro indleder slutspil med sejr over Skjern

TTH Holstebro tog lørdag en vigtig sejr, da slutspillet i herrernes håndboldliga blev indledt.

Klubben skal sandsynligvis kæmpe mod Skjern om en plads i semifinalen, og netop Skjern blev på udebane besejret 33-27.

Det betyder, at TTH Holstebro, der sluttede på tredjepladsen i grundspillet og havde et enkelt point med videre i slutspillet, nu topper gruppe 2.

Det kan dog ændre sig igen, når Aalborg Håndbold, der fik to point med til slutspillet, søndag spiller sin første kamp mod gruppens sidste hold, Skanderborg.

Skjern fik ikke point med videre til slutspillet, og med nederlaget lørdag ser det svært ud for klubben at nå semifinalen.

Klubben har været svær at blive klog på i denne sæson, og holdets svingende præstationer kom også til udtryk lørdag.

Her var både gode aktioner og hovedløse fejl, mens et mere stabilt TTH-mandskab kunne gå til pause med en føring på fire mål.

Gæsterne blev især hjulpet på vej af en storspillende Sebastian Frandsen i målet, der endte med en redningsprocent på 30.

I den anden ende viste især fløjspillerne Odin Rikhardsson og Magnus Bramming træfsikkerhed og stod for henholdsvis seks og fem mål.

Skjern fik et lille comeback mod slutningen af kampen, men hullet på måltavlen var blevet for stort.

Der kom dog et skår i glæden over sejren i TTH-lejren. Med otte minutter tilbage af kampen måtte stregspiller Christoffer Cichosz hjælpes fra banen, efter at han fik et vrid i knæet.

Senere lørdag står vinderen af grundspillet GOG over for KIF Kolding i slutspillets anden pulje, der foruden de to tæller Bjerringbro-Silkeborg og Sønderjyske.

I nedrykningsspillet spillede Ribe-Esbjerg og Lemvig-Thyborøn lørdag uafgjort 32-32.

Spændingen er dog taget ud af nedrykningskampen, efter at Århus Håndbold er blevet begæret konkurs og taget ud af ligningen. Dermed er der ingen hold fra nedrykningsspillet, der kan rykke ned.